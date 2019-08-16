Grönland'dan Trump'a tepki: Satılık değiliz

Atlas Okyanusu'nun kuzeyindeki Grönland, Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge.

Trump'ın gelecek ay Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ı ziyaret etmesi ve Danimarka ile Grönland başbakanlarıyla yapacağı görüşmeler sırasında, Kuzey Kutup Bölgesi'nin statüsünü de gündeme getirmesi bekleniyor.

Reuters'a konuşan iki Beyaz Saray kaynağına göre, ilk olarak Amerikan Wall Street Journal gazetesinde yer alan, Trump'ın Grönland'ı satın almaya niyetli olduğu haberi başta bazı danışmanlar tarafından kahkahalarla ancak başkanın bazı danışmanları fikri ciddiye aldı.

Danimarkalı politikacılar da Trump'ın Grönland'ı almak istediği haberlerine tepki gösterdi.

Eski Danimarka Başbakanı Lars Lokke Rasmussen Twitter hebasında, "1 Nisan şakası olmalı ama mevsimi de değil" dedi.

Danimarka Halk Partisi Dış İlişkiler Sözcüsü Soren Esbersen ise "Bunu gerçekten düşünüyorsa, bu delirdiğini gösteren nihai kanıt olur. Danimarka'nın 50 bin vatandaşını ABD'ye satacağını düşünmek saçma" dedi.

Grönland'ın ikinci büyük partisi Inuit Ataqatigiit'ten milletvekili Aaja Chemnitz Larsen ise "Eminim Grönland'da çoğunluk, uzun vadede Danimarka'yla iyi ilişkilere sahip olmanın ABD'yle iyi ilişkilere sahip olmaktan daha iyi olduğuna inanıyor" diye konuştu.