Grup Laçin kimdir? sorusu Şarkılar Bizi Söyler'in sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Sevilen müzik grubu, 2 Nisan 2022 Cumartesi (bugün) Kanal D'de ekrana gelecek olan program öncesi vatandaşlar tarafından internette araştırılmaya başlandı. Peki Grup Laçin kimdir? Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Grup Laçin üyeleri kimlerdir? Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

GRUP LAÇİN KİMDİR?

Grup Laçin, 1991 yılında kurulmuş bir Türk müzik grubudur.

1991 yılında Ege Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarı'nda okuyan dört öğrenci tarafından kuruldu. Kendilerine özgü tınılarıyla türküleri deneysel bir arayış içerisinde yorumlayan grup 90 lı yılların ortalarında dikkat çekmeye başladı.

1998 yılında Altın Kelebek "Türkiye'nin En İyi Grubu" ödülünü alan Grup Laçin, pek çok uluslararası kültürel faaliyetlerdede bulundu.

1994 yılında Türküden Sevgiye,1996 yılında Doğaçlama Yürek,1998 yılında Bekar Gezelim, 2000 yılında Sevdalım,2002 yılında Ayşelerin Ayşesi, 2004 yılında Laçin ve 2007 yılında Şinanari albümüyle sevenlerine 13 yılda 7 albüm sundular.

Kendine has yorumları ve eğlenceli performansları ile yurt içi ve yurt dışında pek çok kültürel etkinliklerde bulunan Laçin 5 üyeden oluşmaktadır.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER'İN KONUĞU GRUP LAÇİN ÜYELERİ KİMLERDİR?

Solist : Hakan Alkar

Bağlama vokal : Ali Abacı

Akordeon Vokal : Şerif Baldemir

Ritm Sazlar Vokal : Teoman Dalcı

Keyboard Vokal : Kıvanç Hakkı Haseki

Davul : Timur Ümüt

Bas gitar : Alaskar Abbasov

Klarnet : Serkan Çağrı

Ritm saz : Levent Yazıcı (Karadeniz Konserleri)

Grup Laçin'in albümleri:

Türküden Sevgiye (1994)

Doğaçlama Yürek (1996)

Bekar Gezelim (1998)

Sevdalım (2000)

Ayşelerin Ayşesi (2002)

Laçin (2004)

Şinanari (2007)

Samsak Döveci (2013)

Ödülleri

Türkiye'nin en iyi Grubu Ödülü (1998, Altın Kelebek)

Yılın En İyi Çıkış Yapan Grup Ödülü (1998, Magazin Gazetecileri Derneği)



