MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Grup Laçin kimdir? Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Grup Laçin üyeleri kimlerdir?

Grup Laçin kimdir? Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Grup Laçin üyeleri kimlerdir?

02.04.2022 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Grup Laçin, Şarkılar Bizi Söyler'in 2 Nisan Cumartesi günü yayınlanacak olan bölümüne konuk oldu. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’nin sunumuyla her hafta yayınlanan programın 2 Nisan Cumartesi günkü bölümünü izleyenler yine müzik ziyafeti yaşayacak. Bu kapsamda Grup Laçin kimdir? Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Grup Laçin üyeleri kimlerdir? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte detaylar...

Grup Laçin kimdir? Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Grup Laçin üyeleri kimlerdir?

Grup Laçin kimdir? sorusu Şarkılar Bizi Söyler'in sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Sevilen müzik grubu, 2 Nisan 2022 Cumartesi (bugün) Kanal D'de ekrana gelecek olan program öncesi vatandaşlar tarafından internette araştırılmaya başlandı. Peki Grup Laçin kimdir? Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Grup Laçin üyeleri kimlerdir? Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konukları kimler?

GRUP LAÇİN KİMDİR?

Grup Laçin, 1991 yılında kurulmuş bir Türk müzik grubudur.

1991 yılında Ege Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarı'nda okuyan dört öğrenci tarafından kuruldu. Kendilerine özgü tınılarıyla türküleri deneysel bir arayış içerisinde yorumlayan grup 90 lı yılların ortalarında dikkat çekmeye başladı.

1998 yılında Altın Kelebek "Türkiye'nin En İyi Grubu" ödülünü alan Grup Laçin, pek çok uluslararası kültürel faaliyetlerdede bulundu.

1994 yılında Türküden Sevgiye,1996 yılında Doğaçlama Yürek,1998 yılında Bekar Gezelim, 2000 yılında Sevdalım,2002 yılında Ayşelerin Ayşesi, 2004 yılında Laçin ve 2007 yılında Şinanari albümüyle sevenlerine 13 yılda 7 albüm sundular.

Kendine has yorumları ve eğlenceli performansları ile yurt içi ve yurt dışında pek çok kültürel etkinliklerde bulunan Laçin 5 üyeden oluşmaktadır.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER'İN KONUĞU GRUP LAÇİN ÜYELERİ KİMLERDİR?

Solist : Hakan Alkar

Bağlama vokal : Ali Abacı

Akordeon Vokal : Şerif Baldemir

Ritm Sazlar Vokal : Teoman Dalcı

Keyboard Vokal : Kıvanç Hakkı Haseki

Davul : Timur Ümüt

Bas gitar : Alaskar Abbasov

Klarnet : Serkan Çağrı

Ritm saz : Levent Yazıcı (Karadeniz Konserleri)

Grup Laçin'in albümleri:

Türküden Sevgiye (1994)

Doğaçlama Yürek (1996)

Bekar Gezelim (1998)

Sevdalım (2000)

Ayşelerin Ayşesi (2002)

Laçin (2004)

Şinanari (2007)

Samsak Döveci (2013)

Ödülleri

Türkiye'nin en iyi Grubu Ödülü (1998, Altın Kelebek)

Yılın En İyi Çıkış Yapan Grup Ödülü (1998, Magazin Gazetecileri Derneği)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konukları kimler?Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konukları kimler?
Ünlü popçudan hayranına tecavüz iddiası! "Bakire olduğumu söyleyerek yalvardım"Ünlü popçudan hayranına tecavüz iddiası! "Bakire olduğumu söyleyerek yalvardım"
Dekoltesiyle büyüledi! "Atakan abimiz görmesin"Dekoltesiyle büyüledi! "Atakan abimiz görmesin"
Anahtar Kelimeler:
Hakan Altun Sibel Can
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatları için flaş iddia: LPG fiyatı...

Akaryakıt fiyatları için flaş iddia: LPG fiyatı...

İki kenti bağlayan köprüler yıkıldı! Çok sayıda köye ulaşım yok

İki kenti bağlayan köprüler yıkıldı! Çok sayıda köye ulaşım yok

Kendisini "Gülay" olarak tanıttı, astsubayın kâbusu oldu

Kendisini "Gülay" olarak tanıttı, astsubayın kâbusu oldu

Bebeğini öldürüp, gömen anneye müebbet

Bebeğini öldürüp, gömen anneye müebbet

Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması! ''Bu sefer turnayı gözünden vuracağız''

Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması! ''Bu sefer turnayı gözünden vuracağız''

Fiyatını duyunca verdiği tepki olay oldu! 'Aboov, bu ne yahu?'

Fiyatını duyunca verdiği tepki olay oldu! 'Aboov, bu ne yahu?'

İlginizi Çekebilir

Mars ve Satürn kavuşuyor! Burçlarda gerilim ve isyan havası var

Mars ve Satürn kavuşuyor! Burçlarda gerilim ve isyan havası var

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Birden boynuna saplandı! Güçlükle hastaneye kaldırıldı

Birden boynuna saplandı! Güçlükle hastaneye kaldırıldı

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.