GTA 6 Narcos dizisi ile ilişkili olabilir

GTA 5’in ardından genel beklenti GTA 6’nın nasıl olacağı yönünde şekillendi. Geçtiğimiz gün serinin yeni oyunu hakkındaki ilk detaylar ortaya çıktı. Eğer iddialar doğruysa GTA 6 Narcos dizisi ile ilişkili olacak. Peki ama nasıl? GTA 6 ile Narcos dizisinin nasıl bir ilişkisi olabilir?

Öncelikle bilmeyenler için ufak bir anımsatmada bulunalım. Narcos, Netflix tarafından yayınlanan ve ünlü uyuşturucu taciri Pablo Escobar’ı merkezine alan bir diziydi. Dizinin ilk 2 sezonu Pablo Escobar üzerine şekillenirken, 3. Sezonda Cali Carteli’nin hikayesi anlatılmıştı.

Eğer iddialar doğruysa, GTA serisinin yeni oyununda Narcos’tan esinlenilmiş bazı sahneler de yer alacakmış. Bu da oyunun mafya çatışmalarına sahne olacağı anlamına geliyor. Ayrıca oyunda uyuşturucu ticaretinin de ana başlıklardan biri olacağını söylemek mümkün. Hatırlanacağı üzere GTA Vice City’de de uyuşturucu ticareti hayli ön plandaydı.

Narcos dizisinin hayli geniş kitlelere hitap ettiğini hesaba katacak olursak bu haberin GTA fanları için iyi olduğunu söylemek mümkün.

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