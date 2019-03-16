GTA 6 PlayStation 5’e özel olacak

Oyun endüstrisinde önemli bir konumda yer alan Take-Two için bugün bomba gibi bir iddia ortaya atıldı. Söylentilere göre; Sony en değerli firmalar arasında yer alan Take-Two’yu satın almak için girişimlere başlamış. GTA V ve Red Dead Redemption 2 gibi yapımları üstlenen Take-Two, bu söylentilerin ortaya çıkmasından hemen sonra borsada sıçrama yaşadı.

Take-Two eğer Sony tarafından satın alınırsa; önümüzdeki yıl tanıtılacak olan PlayStation 5 için efsane bir hamle olur. Tek başına konsol sattıran GTA V‘in ardından gözler altıncı oyuna çevrilmiş. Take-Two, Sony’nin bünyesine geçerse muhtemelen GTA VI sadece PlayStation 5‘e özel olacaktır.

Bu olay gerçekleştirse Xbox cephesi ağzıyla kuş tutsa bile yeni nesilde daha büyük hezimet ile karşılaşacaktır. Son yaptığı hamleler ile PC sahiplerine konsol sattırma gibi bir düşüncesi olmayan Xbox, yeni nesilde de çok ağır bir darbe alabilir.

GTA VI gibi bir yapımın PlayStation 5’e özel olması oyun dünyasında kartların yeniden dağıtılmasına neden olabilir. Bundan 4-5 yıl sonra gelecek olan Red Dead Redemption 3’ün de aynı şekilde Sony cephesine özel olması demek, PlayStation’ı tekelleştirebilir.

Google tablet ve bilgisayar işinden çekiliyor

