GTA 6 yüzünden 1,5 milyon kişi işe gitmeyebilir! ABD’de 1 milyar dolarlık kayıp tahmini

Oyun dünyasının merakla beklediği Grand Theft Auto VI (GTA 6), çıkış tarihinden önce ekonomik etkileriyle gündeme geldi. Oyunun 19 Kasım’da piyasaya sürülmesi planlanırken, İspanyol yayın kuruluşu Cadena SER’in haberine göre ABD’deki şirketler oyun etrafında giderek artan heyecan nedeniyle çıkış gününe hazırlanıyor.

Uzmanlara göre, GTA 6'nın çıkış gününde yaşanabilecek üretkenlik kaybı ABD ekonomisine 1 milyar dolara mal olabilir.

GTA 6 İÇİN 1,5 MİLYONA KADAR ÇALIŞAN İŞE GİTMEYEBİLİR

International Business Times'ın aktardığı tahminlere göre, GTA 6'nın piyasaya sürüldüğü gün 1,5 milyona kadar çalışan işe gitmeyebilir.

Wall Street Journal'ın haberine göre bazı çalışanlar, oyunun geçtiği kurgusal Miami şehri Vice City'de vakit geçirebilmek için ücretli izinlerini önceden biriktirdi. Hatta bazı şirketlerin 19 Kasım tarihini yıl sonunda çalışanlara sunulan avantaj paketlerine dahil ettiği belirtiliyor.

Ancak çalışanların işe gitmemesi nedeniyle oluşabilecek ekonomik kayba karşın en az bir şirketin iyi bir gün geçirmesi bekleniyor.

Oyunun yayıncısı Take-Two Interactive, GTA 6'nın çıkışının başlıca katkısıyla bu mali yılda 1 milyar doların üzerinde faaliyet nakit akışı elde etmeyi bekliyor. SensorTower'ın GTA ön sipariş takip verilerine dayanan bir tahmin ise şirketin ön siparişlerden şimdiden 600 milyon dolara yakın gelir elde ettiğine işaret ediyor.

GTA 5 ÇIKTIĞINDA DA ÇALIŞANLAR İŞE GİTMEMİŞTİ

GTA serisinin çalışanlar üzerindeki etkisi ilk kez gündeme gelmiyor. 2013 yılında piyasaya sürülen Grand Theft Auto V (GTA 5) de çok sayıda oyuncunun işe gitmemesine neden olmuştu.

O dönemde IGN tarafından 11 bine yakın okuyucunun katılımıyla gerçekleştirilen ankette, katılımcıların yüzde 46'sı oyunun çıkış günü için önceden izin aldığını belirtmişti. Yüzde 20'ye yakını ise aynı sabah hasta olduğunu bildirerek işe gitmemeyi planladığını söylemişti.

Cadena SER'in aktardığına göre, GTA 5'in piyasaya sürüldüğü hafta sonunda New York ve Los Angeles'taki 18-35 yaş arası nüfusun yüzde 6'sı işe gitmedi.

BENZER DURUM HARRY POTTER VE AVENGERS FİLMLERİNDE DE YAŞANDI

Büyük eğlence yapımlarının iş gücü üzerindeki etkisi yalnızca video oyunlarıyla sınırlı değil.

Cadena SER'in haberine göre, Harry Potter serisinin son filmi Temmuz 2011'de ABD sinemalarında gösterime girdiğinde Amerikalı çalışanların yüzde 5'i o gün işe gitmedi.

Benzer bir durum 2019 yılında gösterime giren Avengers: Endgame filminde de yaşandı. Cadena SER'e göre, filmin açılış hafta sonunda sinemaya gitmek için işe gitmeyen çalışanlar ABD ekonomisinde 3 milyar dolara yakın üretkenlik kaybına neden oldu.

Bu rakam, GTA 6'nın çıkış günü için öngörülen 1 milyar dolarlık kaybın yaklaşık üç katına karşılık geliyor.

Kaynak: New York Post