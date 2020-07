GTO Başkanları, basın bayramını kutladı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı M. Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı” münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

GTO Başkanları, daha özgür bir basın idealinin toplumları geliştirecek ve daha demokratik bir ortam oluşturacak yegane unsur olduğunu vurguladıkları mesajda toplumun en doğru şekilde bilgilendirilmesi ve şeffaflığın sağlanmasında basın mensuplarının çok önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün basın özgürlüğüne verdiği önemi hatırlatan GTO Başkanları yayımladıkları mesajda, “Şüphesiz ki demokratik toplumlarda basın camiasının yeri, önemi ve toplum adına üstlendikleri görev kritik düzeyde önem arz etmektedir. Bilgi alma, haber alma özgürlüğümüzün en önemli halkası ve mesaj taşıyıcısı basın mensuplarıdır. Doğrunun ve yanlışın ayırt edilmesinde, iyinin daha iyi olmasını sağlamada, aksaklıkların giderilmesinde, daha güçlü, daha medeni ve daha demokratik bir ülke hedefinde özgür ve sansüre uğramamış bir basın olmazsa olmazdır. Doğruya ulaşabilmenin en güzel yolu da budur. Çok sesliliğin ahengi, yapıcı eleştirel gazeteciliğin iyileştirme ve güzelleştirme gücü toplumların olduğu gibi her birimizin de faydasınadır. Ülkemizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Basın hürriyetinden doğan mahzurların giderilme vasıtası, yine basın hürriyetidir.’ diyerek basın özgürlüğüne verdiği önemi her fırsatta belirtmiş ve dile getirmiştir. Bizlere düşen ise, her alanda olduğu gibi Ata’mızın izinde yürüyerek basın mensuplarımızın daha özgür, kendilerini geliştirebilecekleri, topluma daha fazla fayda sağlayabilecekleri ortamın oluşmasına katkı vermektir. Gazetecilik etiği ve ahlaki kuralları parola bilerek, daha demokratik bir Türkiye hedefiyle emek verip hayatını kaybetmiş basın neferlerimize Allah’tan rahmet diliyor, görevi başındakilere de daha güzel ve başarılarla dolu yarınlar diliyoruz. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlu olsun” ifadelerini kullandı.