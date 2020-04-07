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GTSO Başkanı Çakırmelikoğlu: “Eksik ya da kredi limiti sorun olduğu ifade edilen küçük işletmelerimize bankaların pozitif ayrım göstermesini arzuluyoruz”

GİRESUN HABERLERİ  | 07.04.2020 14:02 | Son Güncelleme

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, devlet tarafından sağlanan kredi imkânlarından yararlanmak isteyen işletme taleplerinin, bazı finans kuruluşları tarafından tabana yayılmadan değişik gerekçelerle geri çevrilmesinin doğru ve ahlaki bir yaklaşım olmadığını söyledi.Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Çakırmelikoğlu “Tüm dünya olduğu gibi ülkemizde zor bir dönem geçmektedir.

GTSO Başkanı Çakırmelikoğlu: “Eksik ya da kredi limiti sorun olduğu ifade edilen küçük işletmelerimize bankaların pozitif ayrım göstermesini arzuluyoruz”

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, devlet tarafından sağlanan kredi imkânlarından yararlanmak isteyen işletme taleplerinin, bazı finans kuruluşları tarafından tabana yayılmadan değişik gerekçelerle geri çevrilmesinin doğru ve ahlaki bir yaklaşım olmadığını söyledi.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Çakırmelikoğlu “Tüm dünya olduğu gibi ülkemizde zor bir dönem geçmektedir. Bu doğrultuda alınan tedbirler işletmelerimize can simidi olması umuduyla yürütülmekte ve eksik alanlar ise görüşmeler doğrultusunda giderilmektedir. Devletimiz bu dönemde ekonomik etkileri kontrol altında tutabilmek için birçok tedbir açıkladı. Bu tedbirlerin ana omurgasında da vergi ertelemeleri, kısa çalışma ödeneği ve düşük maliyetli işletme kredileri bulunmaktadır. Bu paketlerdeki amaç firmalarımızın faaliyetlerinin devam etmesi ve istihdamın korunması öncelik olmaktadır. Özellikle kredi genişlemesinin sağlanabilmesi için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı tedbirler kapsamında KGF’nin kefalet kapasitesi 250 milyar lira artırıldığını görmekteyiz. Ancak üyelerimiz başta olmak üzere esnafımızdan gelen şikâyetler bu kredilerin bankalar tarafından finansman sıkıntısı çeken firmalarımıza ulaştırılmasında sorunlar yaşandığına yöneliktir. Şirketlerimiz bankalar tarafından ’limit bitti’ denip başvurusu dahi alınmadan geri çevrilmesi kabul edilebilir bir durum olmadığı bilinmektedir. Hatta koronavirüsten olumsuz etkilenen firmalarımızın değil de, kredibilitesi yüksek büyük firmalara kredi kullandırıldığı yönünde de eleştiriler vardır. Buradan tüm finans kuruluşlarına seslenmek istiyorum, eksik ya da kredi limiti sorun olduğu ifade edilen küçük işletmelerimize pozitif ayrım gösterilmesini arzuluyoruz. Hepimiz aynı gemideyiz. Reel sektör olmazsa bankacılık kesimi de olmaz. Devletimiz zaten riskin yüzde 80’ini üstleniyor. Tüm bankalarımızı sıkıntıya düşen tüm firmalarımıza destek olmaya çağırıyorum” dedi.

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