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Guardian duyurdu: iPhone kullanıcıları Facetime açığı nedeniyle büyük tehlike altında!

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 29.01.2019 10:29 | Son Güncelleme

iPhone'lar dinlenebiliyor mu? Apple, iOS işletim sisteminde yer alan bir açık ile gündemde. Dünyaca ünlü Guardian gazetesinin de doğruladığı iddiaya göre, iOS 12.1 sürümündeki Facetime açığı kullanıcıların fark etmeden konuşmalarının dinlenmesine neden olabilir.

ABD merkezli teknoloji devi Apple bu sefer yeni ürünü ile değil bir açık ile gündemde.

iPhone kullanıcıları dikkat: Dinleniyor olabilirsiniz (Facetime hatası)

Zira söz konusu sistem açığı sayesinde kullanıcıların fark etmeden konuşmalarının dinlenmesi mümkün hale gelmiş olabilir.
Guardian yaptığı test sonucu söz konusu iddianın doğru olduğunu milyonlarca okuruna duyurdu.
Peki söz konusu sorun nasıl meydana geliyor?
iOS 12.1 sürümünün yüklü olduğu bir iPad veya iPhone ile FaceTime üzerinden bir arama gerçekleştirdiğinizde, karşı tarafta iOS 12.1’li bir cihaza sahipse, aramanızı cevaplamasa bile onu dinleyebiliyorsunuz.
Şu an için kullanıcılar açısından yapılabilecek en güvenli adım FaceTime’ı cihazlarında etkisiz hale getirmek.

FACETİME NASIL DEVRE DIŞI BIRAKILIR?

FACETİME NASIL DEVRE DIŞI BIRAKILIR?
İşte Facetime’ı iPhone veya iPad’inizden silmek için yapmanız gerekenler...
1- Cihazınızı açın ve ayarlar kısmına girin.
2- Arama kısmına FaceTime yazın.
3- Çıkan ekranda FaceTime'ın yanındaki tuşa dokunarak etkisiz hale getirin.
Aynı işlemi iPad’lerinizden de yapabilirsiniz.
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Anahtar Kelimeler:
iPhone Apple Facetime guardian

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