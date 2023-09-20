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Guardiola, Galatasaray'ın rakibiyle gülerek dalga geçti!

20.09.2023 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United ile ilgili gelen soruya gülerek cevap vermişti. Maçın ardından tekrar gündeme gelen Guardiola, Manchester United taraftarı tarafından tepkiyle karşılanıyor.

Guardiola, Galatasaray'ın rakibiyle gülerek dalga geçti!

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın Manchester United için verdiği cevap gündemden düşmüyor. Kızılyıldız maçı öncesi konuşan Guardiola'nın sözleri maç sonunda bile gündem olmaya devam etti.

SORULAN SORUYA GÜLDÜ

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Bir basın mensubundan bu esnada gelen "Manchester United?" sorusuna önce gülen Guardiola, daha sonra ise "Sezona planladıkları gibi başlamadılar. Aynı şey Chelsea için de geçerli. Ancak hem United hem de Chelsea er ya da geç doğru ritmi bulacaktır" diye cevap verdi.

GALATASARAY İLE AYNI GRUPTALAR

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Sezona iyi başlayamayan Manchester United, Galatasaray, Bayern Münih ve Kopenhag ile aynı grupta yer alıyor.

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