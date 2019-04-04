Guinness rekorlar kitabı için 250 bin vida ile Atatürk tablosu yapıyor

Serkan Haliloğulları tarafından organize edilen Uluslararası NİĞ-BOR Sanat günleri, yurt içi ve yurt dışından 30 sanatçının katılımıyla gerçekleşiyor. Niğde’nin Bor ilçesinde bulunan Rum Kilisesi'nde açılan sanat günlerinde resim, heykel, fotoğraf, mozaik, cam ve müzik gibi bir çok sanat eserinin sergilenecek; Guıness Rekor denemesine de ev sahipliği yapacak.

Arnavut sanatçı Saımır Stratı, 11. Guinness rekorlarını kırmak amacıyla 250 bin adet vida ile 15 metrekare boyutunda dünya barışını simgeleyen Atatürk ve Türkiye haritası çalışması yapıyor.

ÇOCUKLARIMIZ SANATLA BÜYÜMELİ

Proje Organizatörü Serkan Haliloğulları etkinlikteki amaçlarının Niğde’yi bir sanat ve kültür merkezi haline getirmek olduğunu söyledi. Haliloğulları, "Yapılacak olan olağanüstü çalışma ile amacımız ülkemizin ve Niğde’nin ismini dünyaya duyurmayı sağlamak. Bir hayalle başladı her şey. Yıllar önce memleketimden ayrılıp uzun bir yola çıktım ve bu uzun yolsa sanatla kavruldum. Ben sanatı keşfettikçe , öğrendikçe içimdeki hayal belirdi.Ben sanata ulaşabilmiştim peki ya memleketimdeki çocuklar dedim ve bu soru sanatı Niğde’ye ve Bor’a getirmemize sebep oldu. Bizim çocuklarımız da sanatla büyümeli, galerileri, müzeleri gezebilmeli, uluslararası sanatçıları tanıyıp onlarla resim yapabilmeli. Çocuklarımız sanatla tanışırken ilimize gelen sanatçılar Niğde’nin köklü tarihini tanıyabilmeli’’ dedi.