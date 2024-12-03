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  4. Guinness Rekorlar Kitabı'na aşk dolu giriş! ABD'de 102 ve 100 yaşlarındaki bir çift 9 senelik ilişkilerinin ardından evlenme kararı aldı

Guinness Rekorlar Kitabı'na aşk dolu giriş! ABD'de 102 ve 100 yaşlarındaki bir çift 9 senelik ilişkilerinin ardından evlenme kararı aldı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
03.12.2024 17:53
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ABD'de, 102 yaşındaki Marjorie Fiterman ve 100 yaşındaki Bernie Littman, dokuz yıllık ilişkilerinin ardından evlenerek Guinness Rekorlar Kitabı'na "evlenen en yaşlı çift" olarak geçti. Çiftin toplam yaşları 202 yıl 271 gün.

Guinness Rekorlar Kitabı'na aşk dolu giriş! ABD'de 102 ve 100 yaşlarındaki bir çift 9 senelik ilişkilerinin ardından evlenme kararı aldı

ABD'nin Philadelphia eyaletinde bir huzurevinde tanışarak evlenen Marjorie Fiterman (102) ve Bernie Littman (100), Guinness Rekorlar Kitabı'na "evlenen en yaşlı çift" olarak girdi.

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TOPLAM YAŞLARININ 202 YIL 271 GÜN

Çift, 19 Mayıs'ta dokuz yıllık ilişkilerinin ardından dünyaevine girdi. Guinness Rekorlar Kitabı'ndan yapılan açıklamada, çiftin toplam yaşlarının 202 yıl 271 gün olduğu ve bu yaşla en yaşlı evlenen çift unvanını kazandığı duyuruldu.

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HUZUREVİNDE BİR ARAYA GELDİLER

Eski eşlerini kaybettikten sonra tanışan ve huzurevinde bir araya gelen Marjorie ve Bernie, bu özel anı huzurevinde gerçekleştirilen bir düğün töreniyle taçlandırdı. Çift, birbirlerine duydukları sevgiyle yaşlarının sadece bir rakam olduğunu bir kez daha gösterdi.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
evlilik Guinness Rekorlar Kitabı abd
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