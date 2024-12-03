Guinness Rekorlar Kitabı'na aşk dolu giriş! ABD'de 102 ve 100 yaşlarındaki bir çift 9 senelik ilişkilerinin ardından evlenme kararı aldı

ABD'nin Philadelphia eyaletinde bir huzurevinde tanışarak evlenen Marjorie Fiterman (102) ve Bernie Littman (100), Guinness Rekorlar Kitabı'na "evlenen en yaşlı çift" olarak girdi.
Çift, 19 Mayıs'ta dokuz yıllık ilişkilerinin ardından dünyaevine girdi. Guinness Rekorlar Kitabı'ndan yapılan açıklamada, çiftin toplam yaşlarının 202 yıl 271 gün olduğu ve bu yaşla en yaşlı evlenen çift unvanını kazandığı duyuruldu.
Eski eşlerini kaybettikten sonra tanışan ve huzurevinde bir araya gelen Marjorie ve Bernie, bu özel anı huzurevinde gerçekleştirilen bir düğün töreniyle taçlandırdı. Çift, birbirlerine duydukları sevgiyle yaşlarının sadece bir rakam olduğunu bir kez daha gösterdi.
(DHA)
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