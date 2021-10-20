Guinness rekortmeni olmuşlardı! Dünyanın en büyük albino ailesi taciz ve ev saldırılarına uğradığını itiraf etti

İngiliz bir aile, en fazla albinizmli kardeş sayısı ile Guinness Dünya Rekoru’nu kırmayı başardı. İngiltere’nin dört bir yanında yaşayan Parvez ailesinin tenleri ve saç renkleri beyaz olan albinizmli 6 kardeşi farklılıklarının kendileri için bazı anlarda zorluklar doğurduğunu anlattı. Farklı görünümleri nedeniyle özellikle çocukluk dönemlerinde ayrımcılığa maruz kaldıklarını itiraf eden Akthar, “Rekoru aldığımızı duymak inanılmazdı. Kardeşlerime söylediğimde onlarda büyük bir mutluluk yaşadı. Bu aile için rekor öz güveni yükselten bir hareket oldu. Var oluşumuzla gurur duyuyoruz” dedi.

EBEVEYNLERİNDEN MİRAS KALDI

6 kardeşe albinizm geni her ikisi de beyaz tenli olan anne ve babalarından miras kaldı. Kardeşlerin yanı sıra bazı yeğenler ve kuzenlerde de albinizm görüldü. Aile olarak toplum tarafından dışlandıklarını, tacize maruz kaldıklarını hatta evlerinin saldırıya uğradığını söyleyen Akhtar, “Sosyal medya aracılığıyla yaptığımız paylaşımlarla albinizm hakkında farkındalık oluşturmak istiyoruz. İnsanları bu durum hakkında eğitmek konusunda çok tutkuluyum, böylece ne olduğunu ve etkilenenlerin yaşamları üzerindeki etkisini anlayabilecekler.” diye konuştu.



