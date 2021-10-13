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‘Dünyanın En Uzun Kadını’ olarak tarihe geçti! Guinness rekortmeninden samimi açıklama: Kendinizi sevin

13.10.2021 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük ilinde yaşayan 24 yaşındaki Rümeysa Gelgi, nadir görülen weaver sendromu hastalığı nedeniyle Guinness Dünya Rekorları'na göre resmi olarak gezegendeki en uzun kadın oldu. 2 metreden daha uzun olmasıyla dikkatleri üzerine çeken Gelgi, bütün zorluklara rağmen herkesin kendisini sevmesi gerektiğini söyledi.

‘Dünyanın En Uzun Kadını’ olarak tarihe geçti! Guinness rekortmeninden samimi açıklama: Kendinizi sevin

24 yaşındaki Rümeysa Gelgi, weawer sendromu adı verilen ve büyümesini hızlandıran son derecede nadir görülen bir genetik hastalıkla mücadele ediyor. 2014 yılında hastalığı sayesinde “yaşayan en uzun genç insan” olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardı. Rekortmen olmasından sonra gelen popürlerliğini ise dezavantajlı insanların hayatlarına dikket çekmek için kullandı.

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“HERKESTEN FARKLI OLMAYI SEVİYORUM”

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Hastalığı nedeniyle yürüme konusunda zorluk yaşayan Gelgi, kimi durumlarda tekerlekli sandalye kullanıyor. Bazen ise yürüme aparatının yardımıyla hareket ediyor. Weaver sendromu aynı zamanda ellerin ve ayakların normalden daha büyük olması anlamına geliyor. Diğer insanlardan farklı olduğunu daha çocukluk döneminde anladığını dile getiren Gelgi uzun bir süre çevresindekilerin kendisiyle alay ettiğinden söz etti. Ancak bu durumun onu daha da güçlendirdiğini söyleyen Gelgi, “Her dezavantaj kendiniz için bir avantaja dönüşebilir. Bu yüzden kendinizi olduğunuz gibi kabul edin. Potansiyelinizin farkında olun ve elinizden gelenin en iyisini yapın” dedi.

Farklı olmasının onu daha özel hissettirdiğini dile getiren Gelgi, “Herkesten farklı olmayı seviyorum. Bu beni ilginç ve özel hissettiriyor.” diye konuştu.

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Karabük
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