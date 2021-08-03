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Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başaran dünyanın en ilginç özelliklerine sahip rekortmenleri

03.08.2021 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 milyarlık dünya nüfusu içinde kalabalığın arasından sıyrılmak ve özel olmak hiç kolay değildir. Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başararak farklılıklarını ortaya koyan insanlar bu sınıflandırmanın dışında kalırlar. Bazıları ekstra yetenek ve özellikleri ile doğarken, bazıları ise biraz ısrar ve yaratıcılık sayesinde tanınmayı başardı.

Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başaran dünyanın en ilginç özelliklerine sahip rekortmenleri

66 yıl önce İrlanda’nın küçük bir şehrinde hararetli tartışmalara ev sahipliği yapan barda Guinness Rekorlar Kitabı fikri ortaya atıldı. Bilim, teknoloji, spor ve doğa gibi alanlarda güvenilir bir referans olan Guinness Rekorlar Kitabı, 1995-2000 yılları arasında basıldı. O tarihten sonra ise pek çok kişi özel yetenekleri ve çabalarıyla Guinness Rekorlar Kitabı’nda yer alabilmek için uğraştı. İşte Guinness Dünya Rekorları tarafından inanılmaz vücutlarıyla tanınan olağanüstü insanlar...

EN ESNEK CİLT

EN ESNEK CİLT

İngiltere'den Garry Turner, Muhteşem Dörtlü (Fantastic Four) filmindeki esnek adamın gerçek versiyonu olarak tanımlanıyor. Cildi o kadar esnektir ki 15,8 cm'ye kadar uzanıyor. Garry'nin inanılmaz esnekliği, Ehlers-Danlos Sendromu olarak bilinen nadir bir tıbbi durumdan kaynaklanıyor. Bu hastalık eklemlerin aşırı hareketliliğine ve cildin aşırı genişleyebilirliğine neden olan genetik bir bozukluk olarak tanımlanıyor.

EN ÇOK PIERCING

EN ÇOK PIERCING

Brezilyalı eski bir restoran sahibi olan Elaine Davidson, koşulsuz piercing sevgisiyle ünlüdür. Elaine ilk piercingini 1997'de yaptırdı ve o tarihten günümüze kadar sayı 4.225'den fazlasına ulaştı. Üstekik Davidson’un durmaya hiç niyeti yok.

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YÜZDE EN ÇOK TÜNEL PIERCINGI

tünel

Almanya'da yaşayan Joel Miggler bu rekora sahip olmak için oldukça zorlu bir süreçten geçti. Bir yüzdeki en fazla et tüneli rekorunu elinde tutuyor. Kasım 2014 itibariyle, yüzündeki tünel sayısı 11'di ve iki büyük tünel yanaklarından geçiyordu.

DİLDEKİ EN ÇOK PIERCING

DİL

Listemizdeki bir diğer büyük piercing hayranı ise ABD'den Frank Vacca. Dilindeki 20 piercing ile tarihteki en piercingli dile sahip adam olmayı başardı.

EN YAŞLI DÖVMELİLER

EN YAŞLI DÖVMELİLER

ABD'den sevimli bir çift olan Charles Helmke ve Charlotte Guttenberg ile tanışın. Her ikisi de rekor kıran dövme severler ve en çok dövmeli yaşlılar seçildiler. Charles'ın vücudu %97.5 dövmelerle kaplıdır, Charlotte'un vücudu %91.5 ile kaplıdır.

EN UZUN TIRNAKLAR (KADIN VE ERKEK)

EN UZUN TIRNAKLAR

Wolverine kesinlikle bu pençeleri kıskanırdı! İki ABD vatandaşı, Melvin Booth ve Lee Redmond, şimdiye kadarki en uzun erkek ve dişi tırnak rekorunu elinde tutuyor.

EN UZUN SAÇ

EN UZUN SAÇ

Çin'den Xie Qiuping, 5.627 metre uzunluğuyla dünyanın en uzun saçına sahip. Kadın 13 yaşında saçlarını kesmeyi bıraktığını söylüyor. Belki de Rapunzel'in hikayesi bir peri masalı değildir?

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