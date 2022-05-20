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Gül Masalı dizisinin konusu nedir? Gül Masalı dizisinin oyuncuları kimlerdir? Gül Masalı dizisi nerede çekiliyor?

20.05.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV yeni sezona yeni bir dizi ile başlamaya hazırlanıyor. Gül Masalı adlı dizinin ilk tanıtımı yayınlandı. İzleyiciler yeni dizi Gül Masalının fragmanından sonra konusu ve oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. ATV'nin yeni yapımı Gül Masalı dikkat çeken tanıtımı ile izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. İşte Gül Masalı konusu ve oyuncu kadrosu!

Gül Masalı dizisinin konusu nedir? Gül Masalı dizisinin oyuncuları kimlerdir? Gül Masalı dizisi nerede çekiliyor?

Gül Masalı dizisi yeni sezonda ekranlara gelecek. Yeni dizinin oyuncu kadrosunda tanıdık simalar yer alıyor. Dizinin başrolünde Sen Anlat Karadeniz dizisinden tanıdığımız Gülper Özdemir ve Yasak Elma dizisinde izlediğimiz Erdem Kaynarca yer alıyor. İkilinin uyumu ve dizinin konusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Gül Masalı dizisi hakkında hakkında merak edilen detaylara haberimizden öğrenebilirsiniz...

GÜL MASALI DİZİSİ KONUSU NE?

Aybars Bora ve Dilek Aydoğdu'nun senaryosunu kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Sadullah Şentürk'ün oturduğu Gül Masalı dizisi dram türünde olacak. Dizi Gonce ve Toprak'ın hikayesini konu alacak.

GÜL MASALI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Başrollerini Gülper Özdemir ve Erdem Kaynarca'nın paylaştığı dizide Sarp Can Köroğlu, Ayşenil Şamlıoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Suat Sungur, Sait Genay, Yağmur Başkurt, Tuğba Tutuğ, Mehmet Şeker, Murat Ercanlı, Turan Selçuk Yerlikaya, Serdem Paçal gibi isimler yer alıyor.

Gül Masalı dizisinin konusu nedir? Gül Masalı dizisinin oyuncuları kimlerdir? Gül Masalı dizisi nerede çekiliyor?

GÜL MASALI NEREDE ÇEKİLİYOR?

ATV yeni sezonda yeni bir yapımı yayınlamaya hazırlıyor. Gül Masalı dizisi izleyicilerin karşısına çıkmak için gün sayıyor. Yeni dizi Gül Masalının çekimleri Isparta'da yapılıyor.

GÜL MASALI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Çekimleri henüz devam eden dizinin yayın tarihiyle ilgili bir bilgi bulunmuyor.

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