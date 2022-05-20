Gül Masalı dizisinin konusu nedir? Gül Masalı dizisinin oyuncuları kimlerdir? Gül Masalı dizisi nerede çekiliyor?

Gül Masalı dizisi yeni sezonda ekranlara gelecek. Yeni dizinin oyuncu kadrosunda tanıdık simalar yer alıyor. Dizinin başrolünde Sen Anlat Karadeniz dizisinden tanıdığımız Gülper Özdemir ve Yasak Elma dizisinde izlediğimiz Erdem Kaynarca yer alıyor. İkilinin uyumu ve dizinin konusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Gül Masalı dizisi hakkında hakkında merak edilen detaylara haberimizden öğrenebilirsiniz...

GÜL MASALI DİZİSİ KONUSU NE?

Aybars Bora ve Dilek Aydoğdu'nun senaryosunu kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Sadullah Şentürk'ün oturduğu Gül Masalı dizisi dram türünde olacak. Dizi Gonce ve Toprak'ın hikayesini konu alacak.

GÜL MASALI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Başrollerini Gülper Özdemir ve Erdem Kaynarca'nın paylaştığı dizide Sarp Can Köroğlu, Ayşenil Şamlıoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Suat Sungur, Sait Genay, Yağmur Başkurt, Tuğba Tutuğ, Mehmet Şeker, Murat Ercanlı, Turan Selçuk Yerlikaya, Serdem Paçal gibi isimler yer alıyor.

GÜL MASALI NEREDE ÇEKİLİYOR?

ATV yeni sezonda yeni bir yapımı yayınlamaya hazırlıyor. Gül Masalı dizisi izleyicilerin karşısına çıkmak için gün sayıyor. Yeni dizi Gül Masalının çekimleri Isparta'da yapılıyor.

GÜL MASALI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Çekimleri henüz devam eden dizinin yayın tarihiyle ilgili bir bilgi bulunmuyor.

