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Gül reçeli nasıl yapılır? İşte gül reçeli tarifi ve malzemeleri

02.06.2022 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gül reçelini yaparken kullanılacak en önemli malzeme, adından da anlaşılacağı üzere güldür. Gül reçeli yapmak için güllerin güzel kokulu ve taze olması gerekir. Gül yapraklarını 1 ya da 2 gün önceden temiz suda beklerseniz, gülleri sularını salar ve kendi sularında pişerek daha lezzetli bir reçel ortaya çıkar.

Gül reçeli nasıl yapılır? İşte gül reçeli tarifi ve malzemeleri

Gül reçeli severek tüketilen yiyeceklerden biridir. Vitamin ve minareller açısından da zengin olan gül reçeli sağlığa da oldukça yararlıdır. Peki gül reçeli nasıl yapılır? İşte gül reçeli tarifi ve malzemeleri...

GÜL REÇELİ MALZEMELERİ

250 gram pembe gül yaprağı
2 limon suyu
2 su bardağı toz şeker
1 litreye yakın su

Gül reçeli nasıl yapılır? İşte gül reçeli tarifi ve malzemeleri

GÜL REÇELİ TARİFİ

Gül yapraklarını köklerinden çıkarın. Temiz suda yıkayarak temizleyin. Ardından küçük bir kaba gül yapraklarını ve bir miktar toz şekerini ilave edip ellerinizle ezin. Üzerini streçleyip serin bir ortamda 1 gece bekletin.

Ardından bu karışımı derin bir tencereye alın kalan şekeri, limon suyunu ve suyu ilave edin. Kısık ateşte 20 – 25 dakika kadar kaynatın. Karışım katı bir hal alınca 5 dakika daha kaynatın. Sonra kavanoza reçeli döküp kavanozunuzun ağzını sıkıca kapatın. Soğuduğunda servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...


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