Gülben Ergen ayaklarını paylaşınca mesaj yağdı! "Olgun ve dolgun..."

Zeynep Bastık'tan Gülben Ergen'e kim ayaklarını paylaşsa sosyal medyada gündem oluyor. Sosyal medyada oldukça aktif olan ayak fetişleri bu sefer de Gülben Ergen'e mesaj yağdırdı.

Gülben Ergen ayaklarını paylaştıktan sonra gelen yorumlara "Ayak diye başlı başına bir konu var" yanıtını verdi.

Son dönemde açtığı okullarla gündeme gelen Ergen daha sonra gelen başka mesajları da paylaştı.

"OKŞAYAN OLMADIKTAN SONRA..."

Bir takipçi "Ayaklarını paylaşmaktan hoşlanıyorsun sende de fetişlik var belli en beğendiğin yerin galiba ama neye yarar bu güzellikte tek başına seni öpen okşayan olmadıktan sonra Gülben, yalnız kalma artık sev sevil en güzel çağındasın kadın olarak olgun ve de dolgun..." yazdı.

Şarkıcı bu yoruma ise "Olgun ve dolgun derken" yanıtını verdi.

