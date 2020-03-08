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Gülben Ergen aylık gelirini açıkladı; gündem oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2020 08:12 | Son Güncelleme

Eski eşi Erhan Çelik'le davaları devam eden Gülben Ergen mahkemede aylık gelirini açıklayınca gündem oldu.

Gülben Ergen aylık gelirini açıkladı; gündem oldu

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, eski eşi Erhan Çelik'in açtığı hakaret davasının duruşmasına katıldı. 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davadan beraat eden Ergen'in, İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın tutanaklarında aylık geliriyle ilgili yaptığı açıklamada dikkat çekti.

"AYLIK GELİRİM 15 BİN TL"

Sunucu Erhan Çelik, boşandığı eski eşi şarkıcı Gülben Ergen'in kocası tarafından öldürülen Emine Bulut'a ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Şikayet üzerine 'hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlanan Gülben Ergen'in davası karara bağlandı.

TV100'de yer alan habere göre; davadan beraat eden ünlü şarkıcı tutanaklarda aylık gelirinin 15 bin TL olduğunu söyledi. Konserlerinin yanı sıra reklam filmlerinde de yer alan Ergen'in kazancı ise herkesi şaşırttı.

Öte yandan Gülben Ergen'in beraatine rağmen davasından vazgeçmeyen Erhan Çelik istinaf mahkemesine gitmeye hazırlanıyor.

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