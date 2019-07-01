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Gülben Ergen bikinili pozunu paylaştı!

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 01.07.2019 20:39 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen Instagram hesabından bikinili bir fotoğrafını paylaştı.

Gülben Ergen bikinili pozunu paylaştı!

Çocuklarıyla birlikte Bodrum'da olan Gülben Ergen tatil fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor.

Ünlü şarkıcı son olarak bikinili bir fotoğrafını "Hoşgeldin Temmuz" notuyla paylaştı.

gulben

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