Gülben Ergen bikinili pozunu paylaştı!

\u00c7ocuklar\u0131yla birlikte Bodrum'da olan G\u00fclben Ergen tatil foto\u011fraflar\u0131n\u0131 payla\u015fmaya devam ediyor.\n\u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 son olarak bikinili bir foto\u011fraf\u0131n\u0131 "Ho\u015fgeldin Temmuz" notuyla payla\u015ft\u0131. \n\nPARTNERBir hafta boyunca yapt\u0131klar\u0131 payla\u015f\u0131mlarla duygular\u0131m\u0131za terc\u00fcman olan 19 ki\u015fiHatice'nin mayolu pozu alay konusu oldu'Erkek konusunda yokluk \u00fclkesiyiz!'
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