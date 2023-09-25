Gülben Ergen'den silikon yanıtı! "Taksi plakalarım da silikonlarım da..."

Paylaşımlarıyla gündemlerden düşmeyen ünlü şarkıcı Gülben Ergen son olarak turşu tarifiyle dikkat çekmişti. Hem günlük hayatından hem konserlerinden karelerini paylaşan şarkıcı takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Gülben Ergen "Silikon yok mu göğüslerinizde, sanki var gibi, çok güzeller" yorumuna "Size öyle geliyor" yanıtını verdi. Ancak şarkıcı bu yanıtla tatmin olmayıp devam etti.

Ergen yanıtının devamında "Taksi plakalarım da silikonlarım da yok. Takma tırnak tamam, bedenimde silikon taşıyamam" dedi.





