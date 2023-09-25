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  4. Gülben Ergen'den silikon yanıtı! "Taksi plakalarım da silikonlarım da..."

Gülben Ergen'den silikon yanıtı! "Taksi plakalarım da silikonlarım da..."

25.09.2023 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada oldukça aktif olan Gülben Ergen sık sık takipçileriyle soru-cevap etkinliği yapıyor. Şarkıcı Gülben Ergen son olarak silikon sorularına verdiği yanıtla dikkat çekti.

Paylaşımlarıyla gündemlerden düşmeyen ünlü şarkıcı Gülben Ergen son olarak turşu tarifiyle dikkat çekmişti. Hem günlük hayatından hem konserlerinden karelerini paylaşan şarkıcı takipçilerinin sorularını yanıtladı.

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Gülben Ergen "Silikon yok mu göğüslerinizde, sanki var gibi, çok güzeller" yorumuna "Size öyle geliyor" yanıtını verdi. Ancak şarkıcı bu yanıtla tatmin olmayıp devam etti.

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Ergen yanıtının devamında "Taksi plakalarım da silikonlarım da yok. Takma tırnak tamam, bedenimde silikon taşıyamam" dedi.

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Gülben Ergen sosyal medya ünlü şarkıcı

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