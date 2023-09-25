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Cinsel içerikli video şoku! Tuğçe Tayfur mesajı ifşa etti, ateş püskürdü

25.09.2023 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ferdi Tayfur'un kızı özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Muhammed Aydın ile kısa süre önce evlenen Tuğçe Tayfur'un eşi hakkında olduğu iddia edilen cinsel içerikli video sosyal medyada gündem oldu. Şarkıcı, 100 bin dolar istendiğini söyleyerek mesajı da ifşa etti.

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı Burak Kalfa ile sorunları konuşulurken sürpriz bir şekilde Muhammet Aydın'la nikah masasına oturdu.

Tuğçe Tayfur özel hayatıyla gündemde yer almaya devam ediyor. Eşi Muhammet Aydın hakkındaki iddialar, 2. Sayfa'da da yer aldı. Programda sunucular kendilerine gelen cinsel içerikli video ile şoke olduklarını söylediler.

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Tuğçe Tayfur ise eşine dair olduğu söylenen video hakkında sosyal medyada ateş püskürdü.

ÇILDIRDI: "EZİK, BİTİK..."

Tuğçe Tayfur "100 bin dolar vermezsem fake videolarımı yayınlayacaklarmış. Sizlerde itibar etmeyin şikayet edin. Utanmaz reziller ya, tüh sizin kalıbınıza" diyerek mesajı ifşa ettikten sonra isim vermeden eşi nişanlısına sert ifadeler kullandı.

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Tuğçe Tayfur açıklamasında "Sen dolandırıcısın, fake video mu yayınlıyorsun istediğini yap benim yuvamı dağıtamayacaksın. Bu ezikliğin kaçıncı evresi ya! Ezik, bitik, senin de satın aldığını biliyoruz annenin kartlarından... Yine şikayetçi olduk yakalanmıyorsun sen dolandırıcısın oğlum" dedi.

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