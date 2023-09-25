Cinsel içerikli video şoku! Tuğçe Tayfur mesajı ifşa etti, ateş püskürdü

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı Burak Kalfa ile sorunları konuşulurken sürpriz bir şekilde Muhammet Aydın'la nikah masasına oturdu.

Tuğçe Tayfur özel hayatıyla gündemde yer almaya devam ediyor. Eşi Muhammet Aydın hakkındaki iddialar, 2. Sayfa'da da yer aldı. Programda sunucular kendilerine gelen cinsel içerikli video ile şoke olduklarını söylediler.

Tuğçe Tayfur ise eşine dair olduğu söylenen video hakkında sosyal medyada ateş püskürdü.

ÇILDIRDI: "EZİK, BİTİK..."

Tuğçe Tayfur "100 bin dolar vermezsem fake videolarımı yayınlayacaklarmış. Sizlerde itibar etmeyin şikayet edin. Utanmaz reziller ya, tüh sizin kalıbınıza" diyerek mesajı ifşa ettikten sonra isim vermeden eşi nişanlısına sert ifadeler kullandı.



Tuğçe Tayfur açıklamasında "Sen dolandırıcısın, fake video mu yayınlıyorsun istediğini yap benim yuvamı dağıtamayacaksın. Bu ezikliğin kaçıncı evresi ya! Ezik, bitik, senin de satın aldığını biliyoruz annenin kartlarından... Yine şikayetçi olduk yakalanmıyorsun sen dolandırıcısın oğlum" dedi.

