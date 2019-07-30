Mynet Trend

Gülben Ergen’den Yılmaz Erdoğan paylaşımı

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 30.07.2019 15:33 | Son Güncelleme

Şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, oğullarıyla birlikte devam ettiği yaz tatili sırasında Yılmaz Erdoğan'ı ağırladı.

Gülben Ergen’den Yılmaz Erdoğan paylaşımı

Ergen, yaz tatili boyunca bir yandan çocuklarıyla vakit geçirirken bir yandan da dostlarını evinde ağırlıyor. Başarılı şarkıcının son misafiri Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Rodin oldu. Gülben Ergen, birlikte çekilmiş fotoğraflarını; “Çok güzel hareketler bunlar lobolobo loploplop” satırlarıyla paylaştı.

gulben-ergen-ic-2

Gülben Ergen, bundan birkaç gün önce de Yılmaz Erdoğan’ın eski eşi Belçim’i konuk etmiş ve yine birlikte poz vermişlerdi.

gulben-ergen-ic

O kentte ilk gerçekleşti! Bunca zamandır kimse içeri girememişti O kentte ilk gerçekleşti! Bunca zamandır kimse içeri girememişti
Sert sözler! 'Özelden attığın mesajları...'Sert sözler! 'Özelden attığın mesajları...'
Barıştılar mı? Şaşırtan paylaşımBarıştılar mı? Şaşırtan paylaşım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gülben ergen Yılmaz Erdoğan

En Çok Okunan Trend Haberler

Şaşkına çeviren olay! Yolcunun bavulundan öyle bir şey çıktı ki...

Şaşkına çeviren olay! Yolcunun bavulundan öyle bir şey çıktı ki...

İğrenç olay! Kabinde elbise deneyen genç kız hayatının şokunu yaşadı

İğrenç olay! Kabinde elbise deneyen genç kız hayatının şokunu yaşadı

Hutbe tartışması kanlı bitti! İmam bıçağı çıkardı ve...

Hutbe tartışması kanlı bitti! İmam bıçağı çıkardı ve...

Sevinçleri sadece 2 saat sürdü! Faciaya kıl payı

Sevinçleri sadece 2 saat sürdü! Faciaya kıl payı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Onur Büyüktopçu yeni programı için imaj değiştirdi!

Onur Büyüktopçu yeni programı için imaj değiştirdi!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ela için iddialı konuştu! "Instagram'ı kapatırım"

Ela için iddialı konuştu! "Instagram'ı kapatırım"

Romantik anlar! O şarkıyı birlikte söylediler

Romantik anlar! O şarkıyı birlikte söylediler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İrem Derici'den kız arkadaşına yorum: Evlen benimle!

İrem Derici'den kız arkadaşına yorum: Evlen benimle!

Ebru Polat'tan Ahmet Hakan'a: Özelden attığın mesajları...

Sert sözler! 'Özelden attığın mesajları...'

Kaan Yıldırım ile Ezgi Eyüboğlu barıştı mı?

Barıştılar mı? Şaşırtan paylaşım

Hazal Kaya'dan bikinili poz! Göbeğini gösterdi

Bikinili poz verip bebeğinin adını da açıkladı

Tuba Ünsal'dan ayna karşısında iç çamaşırlı selfie

Ayna karşısında iç çamaşırlı selfie! Eleştiri yağdı

Seray Sever'den fasulye açıklaması: Türk halkı sabırlıdır

Fasulye açıklaması: Türk halkı sabırlıdır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.