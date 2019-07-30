Gülben Ergen’den Yılmaz Erdoğan paylaşımı

Ergen, yaz tatili boyunca bir yandan çocuklarıyla vakit geçirirken bir yandan da dostlarını evinde ağırlıyor. Başarılı şarkıcının son misafiri Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Rodin oldu. Gülben Ergen, birlikte çekilmiş fotoğraflarını; “Çok güzel hareketler bunlar lobolobo loploplop” satırlarıyla paylaştı.
Gülben Ergen, bundan birkaç gün önce de Yılmaz Erdoğan’ın eski eşi Belçim’i konuk etmiş ve yine birlikte poz vermişlerdi.
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