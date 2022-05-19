Gülben Ergen'e ilginç soru! "Erkek ihtiyacı hissetmiyor musunuz?"

Sosyal medyayı aktif kullanan Gülben Ergen hayranlarıyla soru cevap yaptı. Her soruyu yanıtlamaya çalışan Gülben Ergen'e ilginç sorular geldi. Geçtiğimiz günlerde sahnede rahatsızlanan Ergen gelen soruların hepsine yanıt vermeye çalıştı.

Gülben Ergen "Yüzünüzde estetik var mı?" sorusuna "Çok erken estetik için. Yüzümü doğal yöntemlerle koruyorum" yanıtını verdi.

"BEKARSINIZ"

Gülben Ergen'e bir takipçisi ise "Biraz özel bir soru ama bir erkek ihtiyacı hissetmiyor musunuz? Bekarsınız" diye sordu.

Ergen ise bu soruya "Aşk, sevgi, şefkat, ilgi, dertleşmek, hayatı paylaşmak ihtiyaç" yanıtını verdi.

