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Gülben Ergen, Erhan Çelik'e açtığı tazminat davasını kazandı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.06.2018 13:32 | Son Güncelleme

Gülben Ergen, eski eşi Erhan Çelik'e açtığı tazminat davasından 100 bin TL kazandı. Dava, çocuklarıyla olan fotoğraflar yüzünden açılmıştı

Gülben Ergen, Erhan Çelik'e açtığı tazminat davasını kazandı!

Habertürk'ün haberine göre; İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya Erhan Çelik'in avukatları ve Gülben Ergen'in avukatı Altın Mimir katıldı.

Gülben Ergen'in avukatı Altın Mimir, müvekkili hakkındaki linç kampanyasının Erhan Çelik'in önderliğinde oluşturulan magazin figürleri tarafından yapıldığını, çocuklarının çıplak fotoğraflarının Instagram'dan paylaşması nedeniyle Ergen'in kişilik haklarına zarar verildiğini ileri sürmüştü.

Altın Minir, "Linç kampanyası sonucu müvekkilim manevi zarara uğramıştır. Davanın kabulüne karar verilsin" dedi.

Mahkeme, Erhan Çelik'in eski eşi Gülben Ergen'in kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu belirterek 100 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
>>Gülben Ergen erhan çelik

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