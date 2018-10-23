Gülben Ergen hastane odasından paylaştı

Son dönemde yoğun bir tempo içerisine giren Gülben Ergen, bitkin düştü ve hasta oldu. Sosyal medya hesabından hastanede çektiği fotoğrafını paylaşan şarkıcı, sağlık durumunun iyi olduğu müjdesini vermeyi de ihmal etmedi.

'TAHLİL SONUÇLARI OLUMLU ÇIKTI'

Gülben Ergen, sosyal medya hesabından, "Her hastalık vücudun sesidir. Uzun zamandır bu denli koşturmamıştım. Tahlil sonuçları olumlu çıktı. Buhar ve serum aldım. Dinlendim. Çok daha iyiyim. Arayan, soran herkese teşekkür ediyorum." açıklamasını yaptı.



