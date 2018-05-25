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Gülben Ergen'in zor anları! Çocuklardan aldığı cevap karşısında...

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.05.2018 11:27 | Son Güncelleme

Burak Törer'le aşk yaşayan Gülben Ergen, bir grup çocuğun yanına giderek fotoğraf çekmek istedi. Ancak çocukların birinin "Ben seni tanımıyorum ki" cevabıyla neye uğradığına şaşırdı.

Gülben Ergen'in zor anları! Çocuklardan aldığı cevap karşısında...

Geçtiğimiz gün Bebek'te muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı Gülben Ergen, bir grup çocuğun yanına gitti. Çocukların birinin sözleri karşısında donup kalan Gülben, ne diyeceğini bilemedi.

"BEN SENİ TANIMIYORUM Kİ"

Posta'nın haberine göre; Burak Törer ile daha önceden tanıştıklarını, arkadaşlıklarının aşka dönüştüğünü söyleyen Gülben Ergen, bir grup çocuğu fark edince yanlarına giderek "Hadi fotoğraf çektirelim" dedi. Küçüklerden biri Ergen'e "Abla fotoğraf çekiliyoruz ama ben seni tanımıyorum ki" deyince dondu kaldı.

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DURUMU TOPARLAMAYA ÇALIŞTI

Küçük çocuğun cevabı karşısında ne yapacağını bilemeyen Ergen, hemen gülmeye başlayarak çocuğun saçlarını okşadı.

DİZİ DEFTERİNİ KAPATTI

Şu aralar yeni single'ı için çalıştığını söyleyen Gülben Ergen, "Serkan Kaya, Yıldız Tilbe'den parçalar var. Sezen Aksu'nun şarkıları da zulada" diye konuştu. Ergen, dizi defterini artık kapattığını belirtti.

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