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Gülben Ergen’le Seda Sayan’ın tekne pozları ortalığı salladı! "Alemi cihan yanar"

16.07.2021 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski dostlar Gülben Ergen ile Seda Sayan Bodrum’da bir araya geldi. Tekne turu yapan ikili yaptıkları paylaşımlarla sosyal medyaya damga vurdu.

Gülben Ergen’le Seda Sayan’ın tekne pozları ortalığı salladı! "Alemi cihan yanar"

Yazı Bodrum’da geçiren Gülben Ergen, Seda Sayan ile buluştu. Tekne turuyla açılan ikilinin fotoğrafları sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Gülben Ergen, ilk olarak ayaklarını takipçileriyle paylaştı ve "Bilin bakalım yanımda kim var?" notunu düştü. Ardından peş peşe paylaşımlarda bulunan Ergen ve Sayan, tatil pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü.

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Üç çocuk annesi Ergen, Sayan ile verdiği poza; Biz bir buluşuruz, bir masaya yatırırız alemi cihan yanar. Kulakları çınlayanlar el kaldırsın" notunu düştü. Sayan ise arkadaşının paylaşımına, "Arkadaş, can, bir tanem" şeklinde kalpli emoji ile bir yorum yaparak karşılık verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Gülben Ergen Seda Sayan
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