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Gülben Ergen, Semiha Yıldırım yorumuyla sosyal medyada gündem oldu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.04.2019 09:25 | Son Güncelleme

Gülben Ergen, Binali Yıldırım'ın Eşi Semiha Yıldırım'ın fotoğrafını paylaşarak Yıldırım'ın eşi hakkındaki yakıştırmalara ateş püskürdü.

Gülben Ergen, Semiha Yıldırım yorumuyla sosyal medyada gündem oldu!

Şarkıcı Gülben Ergen, Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın fotoğrafının mizah malzemesi yapılmasına ateş püskürdü.

"ŞİDDETLE KINIYORUM"

Sosyal medya hesabından Semiha Yıldırım'ın fotoğrafını paylaşan Gülben Ergen, "Semiha Yıldırım'a yapılan tüm kıyaslama ve yakıştırmaları şiddetle kınıyorum! O bir kadın, bir anne bir eğitimci!" yorumunu yaptı. Ergen'in paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda yorum beğeni aldı.

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"BENİ DE AŞAĞILIYORLAR"

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, sosyal medyada Binali Yıldırım'ın eşi ile fotoğraflarının yan yana konularak karşılaştırılmasına sert tepki göstermişti. Yıldırım'ın fotoğrafına baktığında annesini ve ablasını gördüğünü ifade eden İmamoğlu, "Eğer bir aşağılama ya da güzelleme yaptıklarını sanıyorlarsa bilmeliler ki beni de aşağılıyorlar. " demişti.

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Anahtar Kelimeler:
>>Gülben Ergen Semiha Yıldırım

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