Gülben Ergen siyah mayosuyla ayna karşısına geçti!

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, Instagram hesabından mayosuyla bir hikaye paylaşımı yaptı.

Instagram'da 5 milyona yakın takipçisi olan Ergen, yazın gelmesiyle birlikte soluğu tatilde aldı.

Ergen, sosyal medya hesabından siyah mayosuyla ayna karşısına geçtiği anları takipçileriyle paylaştı.

Güzel şarkıcının, düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

YATAK ODASINI POZUNU SİLDİ!

Gülben Ergen, daha önce de mini şortlu ve ip askılı sabahlık takımıyla ayna karşısında çektiği bir videoyu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sunmuştu. ünlü şarkıcı, Instagram hesabından yayınladığı yatak pozunu kısa süre içerisinde sildi.





