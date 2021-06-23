MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gülben Ergen siyah mayosuyla ayna karşısına geçti!

Gülben Ergen siyah mayosuyla ayna karşısına geçti!

23.06.2021 01:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Instagram hesabından yaptığı mayolu paylaşımıyla dikkat çekti. 48 yaşındaki 3 çocuk annesi Ergen, siyah mayosuyla ayna karşısına geçtiği anları takipçileriyle paylaştı.

Gülben Ergen siyah mayosuyla ayna karşısına geçti!

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, Instagram hesabından mayosuyla bir hikaye paylaşımı yaptı.

Instagram'da 5 milyona yakın takipçisi olan Ergen, yazın gelmesiyle birlikte soluğu tatilde aldı.

gulben11

Ergen, sosyal medya hesabından siyah mayosuyla ayna karşısına geçtiği anları takipçileriyle paylaştı.

GULBEN1

Güzel şarkıcının, düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

GULBEN2

YATAK ODASINI POZUNU SİLDİ!

Gülben Ergen, daha önce de mini şortlu ve ip askılı sabahlık takımıyla ayna karşısında çektiği bir videoyu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sunmuştu. ünlü şarkıcı, Instagram hesabından yayınladığı yatak pozunu kısa süre içerisinde sildi.

1024xauto

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evinizi kolayca farklılaştıracak aydınlatma önerileriEvinizi kolayca farklılaştıracak aydınlatma önerileri
İlk kez görüldü! Duymada problem yaşayınca...İlk kez görüldü! Duymada problem yaşayınca...
Survivor Berkay kimdir? Survivor Berkay kimdir?
Anahtar Kelimeler:
Gülben Ergen Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Müzik kısıtlamasına tepki yağdı! "İçime sindiremiyorum"

Müzik kısıtlamasına tepki yağdı! "İçime sindiremiyorum"

Kırmızı rujunu eleştirenlere seslendi

Kırmızı rujunu eleştirenlere seslendi

Bilim Kurulu üyesi uyardı: Temmuz ve Ağustos ayına dikkat

Bilim Kurulu üyesi uyardı: Temmuz ve Ağustos ayına dikkat

Ümraniye'de baba evi ateşe vermişti 7 yaşındaki çocuk da öldü

Ümraniye'de baba evi ateşe vermişti 7 yaşındaki çocuk da öldü

Prof. Dr. Erdem Yeşilada açıkladı: Koronavirüsü yok ediyor

Prof. Dr. Erdem Yeşilada açıkladı: Koronavirüsü yok ediyor

Kahreden olay! Ölmeden önce bu notu bırakmış

Kahreden olay! Ölmeden önce bu notu bırakmış

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Sansürlenince isyan etti! "İç çamaşırı giydim"

Sansürlenince isyan etti! "İç çamaşırı giydim"

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ünlü futbolcu tekne partisinde! Soluğu Ege sularında aldı

Ünlü futbolcu tekne partisinde! Soluğu Ege sularında aldı

Süper minisiyle poz verince gündem oldu

Süper minisiyle poz verince gündem oldu

"Ayağa kalkma sebebim" dediği oğlu merak edildi!

"Ayağa kalkma sebebim" dediği oğlu merak edildi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.