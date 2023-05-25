Gülcemal bu akşam var mı, yok mu? Gülcemal dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? Son bölüm özeti ve FOX yayın akışı

Gülcemal dizisi Murat Ünalmış ve Melis Sezen'i buluşturdu. Fox TV'de perşembe akşamları yayınlanan dizi, kemik bir izleyici kitlesine sahip. Kullanıcılar 'Gülcemal bu akşam var mı?' ekranını sorguluyor. İşte Gülcemal yeni bölüm ve FOX yayın akışı ile ilgili detaylar...

GÜLCEMAL BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Gülcemal dizisi bu akşam tekrar bölümüyle ekranlarda olacak. En son geçtiğimiz hafta 7. bölümü ile izleyiciyle buluşan Gülcemal'in yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı, yayın akışında bir değişiklik olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

Gülcemal dizisinin 8. bölüm fragmanı yayınlanmadı. Dizinin neden bu akşam olmadığıyla ilgili kanal ve yapımcı tarafından bir açıklama yapılmadı.

GÜLCEMAL DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER

Gülcemal dizisinin kadrosunda, Murat Ünalmış, Melis Sezen, Edip Tepeli, Nilay Erdönmez, Atilla Şendil, Cahit Gök, Nilüfer Açıkalın, Samet Kaan Kuyucu, Meltem Akçöl, İpek Ayaz Kortunç, Sabahattin Yakut, Gökçem Çoban, Melike Küçük ve Ayda Aksel gibi isimler bulunuyor.

GÜLCEMAL KONUSU NEDİR?

Fox TV'nin sevilen yapımı, annesinin küçükken terk edip karanlık bir canavara dönüştürdüğü Gülcemal (Murat Ünalmış) ile güzeller güzeli Deva'nın (Melis Sezen) nefretle başlayıp giderek ateş, tutku ve fırtınanın girdabına savrulan aşkı anlatıyor.

25 MAYIS FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Yalnız Kalpler

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Gülcemal

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Gülcemal

23:15 Liderler Fox’ta

01:00 Tetikçinin Oğlu

03:00 Adım Farah

05:00 Her Yerde Sen

06:00 Yalnız Kalpler

