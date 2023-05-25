MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Gülcemal bu akşam var mı, yok mu? Gülcemal dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? Son bölüm özeti ve FOX yayın akışı

Gülcemal bu akşam var mı, yok mu? Gülcemal dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? Son bölüm özeti ve FOX yayın akışı

25.05.2023 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin yeni sezon için oldukça iddialı olduğu dizisi Gülcemal, yeni bölümü nedeniyle araştırılıyor. Yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın üstlendiği dizinin bugün olup olmadığı, saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor. Gülcemal ve Deva'nın hikayesinin anlatıldığı dizi, izleyiciler tarafından beğeni topladı. Peki, Gülcemal bu akşam var mı, yok mu? Gülcemal dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? Son bölüm özeti ve FOX yayın akışı

Gülcemal bu akşam var mı, yok mu? Gülcemal dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? Son bölüm özeti ve FOX yayın akışı

Gülcemal dizisi Murat Ünalmış ve Melis Sezen'i buluşturdu. Fox TV'de perşembe akşamları yayınlanan dizi, kemik bir izleyici kitlesine sahip. Kullanıcılar 'Gülcemal bu akşam var mı?' ekranını sorguluyor. İşte Gülcemal yeni bölüm ve FOX yayın akışı ile ilgili detaylar...

GÜLCEMAL BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Gülcemal dizisi bu akşam tekrar bölümüyle ekranlarda olacak. En son geçtiğimiz hafta 7. bölümü ile izleyiciyle buluşan Gülcemal'in yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı, yayın akışında bir değişiklik olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

ezgif.com-webp-to-jpg (2)

Gülcemal dizisinin 8. bölüm fragmanı yayınlanmadı. Dizinin neden bu akşam olmadığıyla ilgili kanal ve yapımcı tarafından bir açıklama yapılmadı.

GÜLCEMAL DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER

Gülcemal dizisinin kadrosunda, Murat Ünalmış, Melis Sezen, Edip Tepeli, Nilay Erdönmez, Atilla Şendil, Cahit Gök, Nilüfer Açıkalın, Samet Kaan Kuyucu, Meltem Akçöl, İpek Ayaz Kortunç, Sabahattin Yakut, Gökçem Çoban, Melike Küçük ve Ayda Aksel gibi isimler bulunuyor.

ezgif.com-webp-to-jpg (1)

GÜLCEMAL KONUSU NEDİR?

Fox TV'nin sevilen yapımı, annesinin küçükken terk edip karanlık bir canavara dönüştürdüğü Gülcemal (Murat Ünalmış) ile güzeller güzeli Deva'nın (Melis Sezen) nefretle başlayıp giderek ateş, tutku ve fırtınanın girdabına savrulan aşkı anlatıyor.

indir

25 MAYIS FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Yalnız Kalpler
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Gülcemal
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Gülcemal
23:15 Liderler Fox’ta
01:00 Tetikçinin Oğlu
03:00 Adım Farah
05:00 Her Yerde Sen
06:00 Yalnız Kalpler

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yasak Elma'nın final fragmanı yayınlandı! Bir devir kapanıyorYasak Elma'nın final fragmanı yayınlandı! Bir devir kapanıyor
Transparan giyip dekolteli pozuyla mest etti!Transparan giyip dekolteli pozuyla mest etti!
Aleyna Tilki'nin annesinden asgari ücret yorumu Aleyna Tilki'nin annesinden asgari ücret yorumu
Anahtar Kelimeler:
gülcemal Oyuncu

En Çok Okunan Haberler

HDP 'Ümit Özdağ' desteği sonrası kararını açıkladı: İkinci turda Erdoğan bizim için seçenek değildir

HDP 'Ümit Özdağ' desteği sonrası kararını açıkladı: İkinci turda Erdoğan bizim için seçenek değildir

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Yeni dönem için ipuçları...

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Yeni dönem için ipuçları...

Konda'dan 2. tur seçim anketi! 3 gün kala oy oranlarını açıkladı

Konda'dan 2. tur seçim anketi! 3 gün kala oy oranlarını açıkladı

Kan donduran kadın cinayeti! Eşi tarafından boğazı kesildi

Kan donduran kadın cinayeti! Eşi tarafından boğazı kesildi

1 ay bile geçmedi! Sıfırı 953 bin TL, ikinci eli 4 milyon…

1 ay bile geçmedi! Sıfırı 953 bin TL, ikinci eli 4 milyon…

"Çalıştığımız yere fakirleri beklemiyoruz" deyip ekledi! Olay sözler

"Çalıştığımız yere fakirleri beklemiyoruz" deyip ekledi! Olay sözler

İlginizi Çekebilir

3.5 metrelik timsah saldırınca kolunu kaybetti! “Bu dünyanın sonu değil”

3.5 metrelik timsah saldırınca kolunu kaybetti! “Bu dünyanın sonu değil”

Hollanda’da yalnız bulundu! “Annem ve babam depremde yaralandı”

Hollanda’da yalnız bulundu! “Annem ve babam depremde yaralandı”

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Sevgilisi kadın çıktı! “Hiçbir şey anlamadım onu erkek zannediyordum”

Sevgilisi kadın çıktı! “Hiçbir şey anlamadım onu erkek zannediyordum”

Tuvalete düşürdü! 13 yıl sonra karşısında görünce...

Tuvalete düşürdü! 13 yıl sonra karşısında görünce...

Jack Jones erkek giyim ürünlerinde %45'e varan indirim

Jack Jones erkek giyim ürünlerinde %45'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.