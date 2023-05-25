Gülcemal bu akşam var mı, yok mu? Gülcemal dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? Son bölüm özeti ve FOX yayın akışı

Gülcemal dizisi Murat Ünalmış ve Melis Sezen'i buluşturdu. Fox TV'de perşembe akşamları yayınlanan dizi, kemik bir izleyici kitlesine sahip. Kullanıcılar 'Gülcemal bu akşam var mı?' ekranını sorguluyor. İşte Gülcemal yeni bölüm ve FOX yayın akışı ile ilgili detaylar...
Gülcemal dizisi bu akşam tekrar bölümüyle ekranlarda olacak. En son geçtiğimiz hafta 7. bölümü ile izleyiciyle buluşan Gülcemal'in yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı, yayın akışında bir değişiklik olup olmayacağı henüz bilinmiyor.
Gülcemal dizisinin 8. bölüm fragmanı yayınlanmadı. Dizinin neden bu akşam olmadığıyla ilgili kanal ve yapımcı tarafından bir açıklama yapılmadı.
Gülcemal dizisinin kadrosunda, Murat Ünalmış, Melis Sezen, Edip Tepeli, Nilay Erdönmez, Atilla Şendil, Cahit Gök, Nilüfer Açıkalın, Samet Kaan Kuyucu, Meltem Akçöl, İpek Ayaz Kortunç, Sabahattin Yakut, Gökçem Çoban, Melike Küçük ve Ayda Aksel gibi isimler bulunuyor.
Fox TV'nin sevilen yapımı, annesinin küçükken terk edip karanlık bir canavara dönüştürdüğü Gülcemal (Murat Ünalmış) ile güzeller güzeli Deva'nın (Melis Sezen) nefretle başlayıp giderek ateş, tutku ve fırtınanın girdabına savrulan aşkı anlatıyor.
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Yalnız Kalpler
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Gülcemal
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Gülcemal
23:15 Liderler Fox’ta
01:00 Tetikçinin Oğlu
03:00 Adım Farah
05:00 Her Yerde Sen
06:00 Yalnız Kalpler