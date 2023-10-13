Gülcemal'in yıldızı Melis Sezen'in ayna pozu sosyal medyayı salladı! Zayıflığı dikkat çekti

Dansları, özel hayatı ve iddialı tarzıyla sık sık gündeme gelen Melis Sezen her paylaşımıyla olay oluyor. Son olarak balkonda tango yapan ve bu anları ile çok konuşulan güzel oyuncu şimdi de ayna pozuyla sosyal medyayı salladı.

Güzel oyuncunun zayıflığı ise dikkatlerden kaçmadı. Ünlü ismin ayna pozuna sosyal medyada; 'Çok güzelsin', 'Zayıflığın', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

İlk olarak Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde oynayan Sezen, ardından Siyah İnci dizisinde rol aldı. İlk başrol oyunculuğunu ise Leke dizisinde üstlendi.

Ardından Sevgili Geçmiş dizisinde de başrolü üstlendi. Sezen, dizi projeleriyle birlikte sinema filmlerinde de yer aldı. 2018 yılında gösterime giren Bizim İçin Şampiyon ilk ciddi sinema oyunculuğu oldu.

Aynı yıl içerisinde Tilki Yuvası ve Dünya Hali gibi filmlerde oynadı. 2019 yılında Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenliğini yaptığı Mucize 2: Aşk filminde rol aldı.

2020 yılında TRT 1'de yayımlanan Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinde başrol karakter olan "Nazan" karakterini canlandırdı. Sadakatsiz dizisinde başrol karakterlerinden biri olan "Derin" adlı karakteri canlandırdı.



