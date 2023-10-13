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  4. Gülcemal'in yıldızı Melis Sezen'in ayna pozu sosyal medyayı salladı! Zayıflığı dikkat çekti

Gülcemal'in yıldızı Melis Sezen'in ayna pozu sosyal medyayı salladı! Zayıflığı dikkat çekti

13.10.2023 09:59 | Son Güncelleme:
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Son olarak Murat Ünalmış ile başrolünü paylaştığı Gülcemal dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Melis Sezen dansları, iddialı tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim bu defa ayna pozu ile sosyal medyayı salladı. Güzel oyuncunun fit hali dikkatlerden kaçmadı.

Dansları, özel hayatı ve iddialı tarzıyla sık sık gündeme gelen Melis Sezen her paylaşımıyla olay oluyor. Son olarak balkonda tango yapan ve bu anları ile çok konuşulan güzel oyuncu şimdi de ayna pozuyla sosyal medyayı salladı.

Güzel oyuncunun zayıflığı ise dikkatlerden kaçmadı. Ünlü ismin ayna pozuna sosyal medyada; 'Çok güzelsin', 'Zayıflığın', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

Melis Sezen 1

İlk olarak Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde oynayan Sezen, ardından Siyah İnci dizisinde rol aldı. İlk başrol oyunculuğunu ise Leke dizisinde üstlendi.

Melis Sezen 2

Ardından Sevgili Geçmiş dizisinde de başrolü üstlendi. Sezen, dizi projeleriyle birlikte sinema filmlerinde de yer aldı. 2018 yılında gösterime giren Bizim İçin Şampiyon ilk ciddi sinema oyunculuğu oldu.

Melis Sezen 3

Aynı yıl içerisinde Tilki Yuvası ve Dünya Hali gibi filmlerde oynadı. 2019 yılında Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenliğini yaptığı Mucize 2: Aşk filminde rol aldı.

Melis Sezen 4

2020 yılında TRT 1'de yayımlanan Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinde başrol karakter olan "Nazan" karakterini canlandırdı. Sadakatsiz dizisinde başrol karakterlerinden biri olan "Derin" adlı karakteri canlandırdı.

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