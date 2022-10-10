Güldür Güldür Show'un yeni sezon afişinde Onur Buldu yer almadı! İşte Güldür Güldür'ün yeni oyuncuları

Ekranların sevilen komedi programı Güldür Güldür'ün 10. sezon afişi yayınlandı. Afişte kadrodan ayrılan Onur Buldu yer almadı. Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu, artık yeni projeler yapmak istediğini ifade ederek kadrodan ayrıldığını açıklamıştı.

YENİ OYUNCULAR KADRODA

Erdem Yener, Hasibe Eren ve Gürhan Altundaşar gibi sevilen isimler ise Güldür Güldür'ün kadrosuna katıldı.

HÜSEYİN GERİ DÖNÜYOR

Başarılı oyuncu Erdem Yener, geçtiğimiz yıllarda da Güldür Güldür Show'da rol almış ve 2016'da veda etmişti. Programda Hüseyin karakterini canlandıran Yener, yıllar sonra aynı karakterle yapıma geri dönmüş oldu.



90'lı yılların fenomen dizisi Sıdıka ile adını duyuran başarılı oyuncu Hasibe Eren de kadroya katıldı. Eren, Şaşıfelek Çıkmazı, Avrupa Yakası, Yalan Dünya, Türk Malı, Jet Sosyete gibi sevilen yapımlarda rol almıştı.



