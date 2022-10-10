MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Güldür Güldür Show'un yeni sezon afişinde Onur Buldu yer almadı! İşte Güldür Güldür'ün yeni oyuncuları

Güldür Güldür Show'un yeni sezon afişinde Onur Buldu yer almadı! İşte Güldür Güldür'ün yeni oyuncuları

10.10.2022 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin ekran fenomeni yapımı Güldür Güldür Show 10. sezonuyla seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Kadrosuna sürpriz isimlerin katıldığı Güldür Güldür'ün yeni sezon afişi de yayınlandı. Afişte ünlü oyuncu Onur Buldu yer almadı.

Güldür Güldür Show'un yeni sezon afişinde Onur Buldu yer almadı! İşte Güldür Güldür'ün yeni oyuncuları

Ekranların sevilen komedi programı Güldür Güldür'ün 10. sezon afişi yayınlandı. Afişte kadrodan ayrılan Onur Buldu yer almadı. Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu, artık yeni projeler yapmak istediğini ifade ederek kadrodan ayrıldığını açıklamıştı.

YENİ OYUNCULAR KADRODA

Erdem Yener, Hasibe Eren ve Gürhan Altundaşar gibi sevilen isimler ise Güldür Güldür'ün kadrosuna katıldı.

FedX2bAXgAU9nGW

HÜSEYİN GERİ DÖNÜYOR

Başarılı oyuncu Erdem Yener, geçtiğimiz yıllarda da Güldür Güldür Show'da rol almış ve 2016'da veda etmişti. Programda Hüseyin karakterini canlandıran Yener, yıllar sonra aynı karakterle yapıma geri dönmüş oldu.
60c7fc569321512d2cba6eed

Güldür Güldür'ün efsane skeci yeniden gündem oldu! Çağlar Çorumlu kahkahaya boğduGüldür Güldür'ün efsane skeci yeniden gündem oldu! Çağlar Çorumlu kahkahaya boğdu

90'lı yılların fenomen dizisi Sıdıka ile adını duyuran başarılı oyuncu Hasibe Eren de kadroya katıldı. Eren, Şaşıfelek Çıkmazı, Avrupa Yakası, Yalan Dünya, Türk Malı, Jet Sosyete gibi sevilen yapımlarda rol almıştı.
sidika2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Geleceğe Dönüş’ün yıldızları yıllar sonra buluştu! Hastalığı ilerledi, duygulandıran anlarGeleceğe Dönüş’ün yıldızları yıllar sonra buluştu! Hastalığı ilerledi, duygulandıran anlar
Gömleğinin düğmelerini açıp poz verdi! 'Ramazan görmesin'Gömleğinin düğmelerini açıp poz verdi! 'Ramazan görmesin'
Yatak pozları olay oldu! 'Aklıma kötü şeyler geliyor'Yatak pozları olay oldu! 'Aklıma kötü şeyler geliyor'
Anahtar Kelimeler:
Güldür Güldür Onur Buldu Oyuncu ünlü oyuncu ele istedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TOKİ arsa ve iş yerleri nerede olacak?

TOKİ arsa ve iş yerleri nerede olacak?

Canlı yayında küplere bindi! Sunucuyu azarladı

Canlı yayında küplere bindi! Sunucuyu azarladı

Putin'den savaşın seyrini değiştirecek hata!

Putin'den savaşın seyrini değiştirecek hata!

Kader Yıldız’ın ölüm anı tüm Türkiye’ye dehşete düşürmüştü!

Kader Yıldız’ın ölüm anı tüm Türkiye’ye dehşete düşürmüştü!

'EYT sonrası onlar daha fazla maaş alacak'

'EYT sonrası onlar daha fazla maaş alacak'

Bu kış havalar nasıl olacak? 'La Nina' kışı uyarısı

Bu kış havalar nasıl olacak? 'La Nina' kışı uyarısı

İlginizi Çekebilir

12 çocuğu istismar eden doktor 18 ayrı müebbet yedi!

12 çocuğu istismar eden doktor 18 ayrı müebbet yedi!

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Dünya liderlerine seslendi! “11 Eylül’den daha kötü bir saldırı...”

Dünya liderlerine seslendi! “11 Eylül’den daha kötü bir saldırı...”

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.