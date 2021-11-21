Güldür Güldür'de bir seyircinin Kemal Sunal ile anısı Ali Sunal'ı duygulandırdı

Usta oyuncu Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal'ın sunduğu, Show TV'nin sevilen programlarından Güldür Güldür Show'un son bölümünde duygu dolu anlar yaşandı.

Al Sunal, skeç başlamadan önce seyircilere dönerek, “Çok zor bir durumda kalan oldu mu aranızda” diye sordu.

"EN ZOR DURUMDA KALDIĞIM AN BABANIZIN KARŞISINDA OLDU"

Seyircilerden biri söz alıp, Kemal Sunal anısından şöyle bahsetti:

“Benim en zor olduğum an sizin babanızın karşısında oldu. Babanız sizi okuldan almaya gelmişti. Ben de o zaman lise ikinci sınıf öğrencisiydim, Kemal Sunal gelmiş, babanızdan imza almak istedim. Ama hiç kağıt yoktu yanımda. Cebimde 20 lira vardı. 20 lirayı çıkardım, ‘Kemal abi buna bir imza atar mısın’ dedim. ‘Atatürk’ün resminin olduğu kağıda imza atmam kardeş, git bana kağıt getir’ dedi. Hayatımda hiç o kadar utanmadım. ‘Ne olur beş dakika bekler misiniz’ dedim. Sağ olsun, kırmadı, bekledi, kağıdı getirdim, imzaladı. En zor durumda kaldığım o andır hayatımda, ben elli dört yaşımdayım.”

Seyircinin sözlerinden sonra salonda Kemal Sunal uzunca bir süre alkışlandı.



