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Güldür Güldür'de 'Cumhuriyet' kelimesi 'bip'lenmişti! Show TV açıklama yaptı

DİZİ HABERLERİ  | 06.09.2020 08:22 | Son Güncelleme

Güldür Güldür'de 'Cumhuriyet' kelimesinin bir skeçte biplenmesi sosyal medyada gündem olmuştu. Show TV yetkilileri, açıklama yaptı ve amaçlarının Cumhuriyet'e saygısızlık olmadığını söyledi. İşte kanaldan yapılan açıklama ve biplenmenin gerekçesi...

Güldür Güldür'de 'Cumhuriyet' kelimesi 'bip'lenmişti! Show TV açıklama yaptı

Sosyal medyada tepki çeken ve birçok haber platformunda yer bulan Show TV’deki skeç programı Güldür Güldür’de ‘Cumhuriyet’ kelimesinin sansürlenmesiyle ilgili Show TV yetkilileri açıklamada bulundu.

Amaçlarının lanse edildiği üzere Cumhuriyet’e saygısızlık yapmak olmadığını belirten yetkililer, “Aksine Cumhuriyet ile ‘dükü tutmak’ tabirini aynı cümlede geçirmek istemediğimiz için cümlede her iki tabiri de bipledik” ifadelerini kullandı.

Hem hukuki olarak sorun olma ihtimalinin hem de Cumhuriyet’e saygısızlık olarak algılanabileceğinin bu kararı almalarına neden olduğunu belirten yetkililer, “Böyle bir tutum içinde bulunmamız söz konusu olamaz” diye konuştu.

GÜLDÜR GÜLDÜR'DE BİPLENEN KONUŞMA

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Skecin sansürsüz son sahnesindeki diyalog şöyle:

-Yeter artık bu halkın sizin gibi sözüm ona soylulardan çektiği. Artık Merzifon’u Merzifonlular yönetecek.

-Ne demek yani bu?

-Merzifon Cumhuriyet’i ilan ediyoruz demek.

-Cumhuriyet ne demek?

-Bizim gibiler dükü tuttu demek.

Güldür Güldür Show’un bu sahnesi Show TV’de de yayımlandı. Ancak yayınlanan skecin son sahnesindeki “Cumhuriyet” ifadesi sansürlendi.

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