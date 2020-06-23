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Güldür Güldür'de flaş ayrılık! Sinan Çalışkanoğlu veda etti

DİZİ HABERLERİ  | 23.06.2020 16:03 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde 5 yıl önce yayında Berkin Elvan pankartı açtıkları için sosyal medyada gündem olan Güldür Güldür'de flaş bir ayrılık yaşandı. Kasım 2018'de Güldür Güldür Show'un oyuncu kadrosuna dahil olan Sinan Çalışkanoğlu, ekibe veda etti.

Güldür Güldür'de flaş ayrılık! Sinan Çalışkanoğlu veda etti

Ekranların sevilen eğlence programı Güldür Güldür Show'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Snob Magazin'in özel haberine göre; Sinan Çalışkanoğlu ayrılık kararı aldı.

Güldür Güldür Show'a veda eden Çalışkanoğlu'nun kariyerine yeni bir soluk getirmek istediği öğrenildi. Önüne gelen senaryoları değerlendirmeye alan başarılı oyuncunun kısa süre içerisinde içine sinen bir projeyi seçeceği gelen bilgiler arasında.
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Güldür Güldür Show izleyicileri, Sinan Çalışkanoğlu'nun programa veda etmesinin ardından üzüntü duyduklarını ifade ettiler. Güldür Güldür Show ile hayran kitlesini genişleten Çalışkanoğlu'nu Instagram'da 100 binden fazla takipçisi bulunuyor.

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Kişisel gelişim uzmanı ve profesyonel koçluk yapan Çiğdem Çalışkanoğlu ile evli olan Sinan Çalışkanoğlu, şu sıralar eşiyle bol bol vakit geçiriyor.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
güldür güldür de artık aramızdan ayrılsa çok iyi olacak
para,para,para tatlı para ...
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