Güldür Güldür'de flaş ayrılık! Sinan Çalışkanoğlu veda etti

Ekranların sevilen eğlence programı Güldür Güldür Show'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Snob Magazin'in özel haberine göre; Sinan Çalışkanoğlu ayrılık kararı aldı.

Güldür Güldür Show'a veda eden Çalışkanoğlu'nun kariyerine yeni bir soluk getirmek istediği öğrenildi. Önüne gelen senaryoları değerlendirmeye alan başarılı oyuncunun kısa süre içerisinde içine sinen bir projeyi seçeceği gelen bilgiler arasında.



Güldür Güldür Show izleyicileri, Sinan Çalışkanoğlu'nun programa veda etmesinin ardından üzüntü duyduklarını ifade ettiler. Güldür Güldür Show ile hayran kitlesini genişleten Çalışkanoğlu'nu Instagram'da 100 binden fazla takipçisi bulunuyor.

Kişisel gelişim uzmanı ve profesyonel koçluk yapan Çiğdem Çalışkanoğlu ile evli olan Sinan Çalışkanoğlu, şu sıralar eşiyle bol bol vakit geçiriyor.