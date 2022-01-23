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Güldür Güldür'den olay gönderme! Ekonomik krizi yurt dışında arayan medyayı fena ti'ye aldı

23.01.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güldür Güldür Show'da ekonomik krizi yurt dışında arayan haber programlarını ti'ye alındı. Skeçte "Almanya'da enflasyon yüzde kaç" sorusuna "Yüzde 5" diye yanıt veren muhabire haber sunucusunun yüz ifadesi ve "iyi" tepkisi izleyenleri güldürdü.

Show TV'nin izlenme rekorları kıran programı Güldür Güldür Show'da ekonomik krizi yurt dışında arayan bazı medya kanallarındaki haber programları tiye alındı.

Yayınlanan skeçte bir haber kanalındaki "Almanya ve İngiltere'nin yüksek enflasyonu" konu edildi. Program gereği haber sunucusunun Almanya'dan naklen bağlandığı muhabir "Almanya'da durum çok kötü, hayat pahalılığından insanlar bisiklete biniyor. Doğru düzgün maaş alamıyorlar" ifadelerini kullandı.

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"Almanya'da enflasyon yüzde kaç" sorusuna "Yüzde 5" diye yanıt veren muhabire haber sunucusunun yüz ifadesi ve "iyi" tepkisi izleyenleri güldürdü. Bir diğer muhabirin "Bana kuyruk bul çek dediler" ifadeleri de bazı haber kanallarının kurgu haber yaptığına yönelik çıkan videolara gönderme olarak yorumlandı.


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