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Güldür Güldür'e dönmeye hazırlanan Ecem Erkek eridi! Leopar desenli tulumuyla poz verdi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.05.2024 14:36
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Güldür Güldür'ün Naime'si olarak hafızalara kazınan Ecem Erkek son günlerde şova yeniden dönecek olmasıyla gündemdeydi. Güldür Güldür'e dönmeye hazırlanan Ecem Erkek resmen eridi ve pozlarıyla dikkat çekti.

Güldür Güldür'e dönmeye hazırlanan Ecem Erkek eridi! Leopar desenli tulumuyla poz verdi

Yıllardır büyük bir ilgiyle izlenen "Güldür Güldür Show”da bazı isimler programa veda etmişti. Bu isimlerden biri de Naime karakterine hayat veren Ecem Erkek idi. Ecem Erkek de Onur Buldu gibi şova dönmeye karar verdi.

Güldür Güldür'e dönmeye hazırlanan Ecem Erkek bu süreçte adeta eridi. Diyetle kısa süre içerisinde 10 kilo veren Ecem Erkek bununla da kalmadı.

Özel bir yöntemle de diyeti destekleyen başarılı oyuncu leopar desenli tulumuyla ne kadar inceldiğini göstermek için poz verdi.

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Ecem Erkek sosyal medya hesabından da bikinili pozlarını paylaştı. Oyuncuya "Çok güzel görünüyorsunuz", "Resmen eridiniz" yorumları geldi.

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Öte yandan bir sakız markasının yüzü olan başarılı oyuncu Ecem Erkek Sky Film ile ASC Film imzalı “Gelin Takımı” filminde Şebnem Bozoklu, Seda Bakan, Nilperi Şahinkaya’yla kamera karşısına geçecek.


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