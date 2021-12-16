Güldür Güldür İbrahim'i Rüştü Onur Atilla'nın eşiyle paylaştı! "Ekonomi ve pandemi..."

Güldür Güldür Show adlı eğlence programında İbrahim rolünü canlandıran Onur Atilla, oyunculuk performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Birbirinden farklı tiplemelerle izleyici karşısına çıkan oyuncu özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
Lise aşkıyla evlenen Rüştü Onur Atilla, eşi ve çocuklarıyla kamuoyundan uzak bir hayat sürüyor.
Instagram hesabından eşiyle çekilen fooğrafını paylaşan Atilla, paylaşımına, "Ekonomi ve pandemi konuşmadığımız birkaç saniyede fotoğraf çektiririz." notunu düştü.
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