Güldür Güldür Show'da bomba ayrılık! O isim artık olmayacak

Her bölümü büyük bir ilgiyle takip edilen fenomen komedi programı Güldür Güldür Show'dan beklenmedik veda haberi geldi. Sezon finali yaklaşırken 2019 yılından beri Leman karakterine hayat veren İrem Kahyaoğlu yeni sezonda kadroda olmayacağı öğrenildi.

Kahyaoğlu bu üzücü haberi; “4 yıldır neşe ile çalıştığım Güldür Güldür Show’la yollarımı ayırma kararı aldım. Herkese hayırlı olsun” sözleriyle duyurdu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; daha önceki yıllarda Karadayı, Yasak Elma, Gülperi gibi bir çok televizyon dizisinde yer alan başarılı oyuncunun yeni sezondaki projesi önümüzdeki günlerde belli olacak.

İrem Kahyaoğlu, 17 Ekim 1980 tarihinde Kocaeli’de dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezundur.

İlk oyunculuk deneyimini 2004 yılında yayınlanan Aliye dizisi ile yaşayan İrem Kahyaoğlu, Karadayı, Aşk Yalanı Sever, Aynı Çatı Altında, Kiralık Aşk, Yıldızlar Şahidim, Şeytan Tüyü, Yasak Elma, Gülperi gibi projelerde rol almıştır.

