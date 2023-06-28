MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Güldür Güldür Show'da bomba ayrılık! O isim artık olmayacak

Güldür Güldür Show'da bomba ayrılık! O isim artık olmayacak

28.06.2023 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadayı, Yasak Elma ve Gülperi gibi dizilerde rol aldıktan sonra Güldür Güldür Show ekibine dahil olan ünlü isim ekibe veda etti. 2019 yılından beri Leman karakterine hayat veren, izleyicinin beğenisi toplayan İrem Kahyaoğlu yeni sezonda kadroda yer almayacak.

Güldür Güldür Show'da bomba ayrılık! O isim artık olmayacak

Her bölümü büyük bir ilgiyle takip edilen fenomen komedi programı Güldür Güldür Show'dan beklenmedik veda haberi geldi. Sezon finali yaklaşırken 2019 yılından beri Leman karakterine hayat veren İrem Kahyaoğlu yeni sezonda kadroda olmayacağı öğrenildi.

Kahyaoğlu bu üzücü haberi; “4 yıldır neşe ile çalıştığım Güldür Güldür Show’la yollarımı ayırma kararı aldım. Herkese hayırlı olsun” sözleriyle duyurdu.

irem 3

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; daha önceki yıllarda Karadayı, Yasak Elma, Gülperi gibi bir çok televizyon dizisinde yer alan başarılı oyuncunun yeni sezondaki projesi önümüzdeki günlerde belli olacak.

irem 2

İrem Kahyaoğlu, 17 Ekim 1980 tarihinde Kocaeli’de dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezundur.

irem

İlk oyunculuk deneyimini 2004 yılında yayınlanan Aliye dizisi ile yaşayan İrem Kahyaoğlu, Karadayı, Aşk Yalanı Sever, Aynı Çatı Altında, Kiralık Aşk, Yıldızlar Şahidim, Şeytan Tüyü, Yasak Elma, Gülperi gibi projelerde rol almıştır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çarkıfelek'in hostesiydi... Özlem Yıldız öldü iddialarına yanıt geldiÇarkıfelek'in hostesiydi... Özlem Yıldız öldü iddialarına yanıt geldi
Sınırları zorladı! Yarı çıplak erkek modelin üzerine uzandıSınırları zorladı! Yarı çıplak erkek modelin üzerine uzandı
Güldür Güldür'ün Mesut'u nişanlandı! "Gelin kim?"Güldür Güldür'ün Mesut'u nişanlandı! "Gelin kim?"
Anahtar Kelimeler:
Güldür Güldür İrem Kahyaoğlu ele karakteri

En Çok Okunan Haberler

Türkiye’nin en uzun babalık davası sona erdi! DNA testi ortaya çıkardı, 100 milyonluk servete ortak oldu…

Türkiye’nin en uzun babalık davası sona erdi! DNA testi ortaya çıkardı, 100 milyonluk servete ortak oldu…

Bağ-Kur SSK prim eşitlenmesi ile o kural kalkıyor

Bağ-Kur SSK prim eşitlenmesi ile o kural kalkıyor

Kargoyu açınca donup kaldılar! Şapka yerine çek gönderdiler, üzerindeki rakamı görünce şaşkına döndüler

Kargoyu açınca donup kaldılar! Şapka yerine çek gönderdiler, üzerindeki rakamı görünce şaşkına döndüler

Barış Alper Yılmaz, trafik kazası geçirdi!

Barış Alper Yılmaz, trafik kazası geçirdi!

Kuyumculardan gram altın tahmini

Kuyumculardan gram altın tahmini

'6 Şubat depremleri enerji transfer etmiş olabilir' deyip uyardı

'6 Şubat depremleri enerji transfer etmiş olabilir' deyip uyardı

Günün Videosu

Dede yadigarı otomobili 15 yıl sonra bulup yeniledi
Dede yadigarı otomobili 15 yıl sonra bulup yeniledi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çamaşırlarını yıkarken cebinden çıktı! Hayatını tamamen değiştirdi

Çamaşırlarını yıkarken cebinden çıktı! Hayatını tamamen değiştirdi

Şık tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan Herschel çantada 800 TL indirim

Şık tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan Herschel çantada 800 TL indirim

Komşularını kurtarmak istedi! Ölümünü babası canlı canlı izledi

Komşularını kurtarmak istedi! Ölümünü babası canlı canlı izledi

Fatih Portakal’ın ‘dış ses’ tepkisine Fulya Öztürk sessiz kalamadı

Fatih Portakal’ın ‘dış ses’ tepkisine Fulya Öztürk sessiz kalamadı

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.