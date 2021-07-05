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Güldür Güldür Show’un Naime’si projeden ayrıldı! Ecem Erkek Güldür Güldür Show’dan neden ayrıldı?

05.07.2021 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV’nin uzun yıllardır beğeni ile izlenen skeç programı Güldür Güldür Show tüm hızıyla devam ederken, yapımdan üzen haber geldi. Oynadığı Naime karakteri ile çok sevilen başarılı oyuncu Ecem Erkek’in Güldür Güldür Show’dan ayrıldığı öğrenildi. Naime karakterine hayat veren Ecem Erkek’in yanında Murat Akkoyunlu’nun da projeden ayrıldığı öğrenildi. Ecem Erkek, Güldür Güldür Show’dan neden ayrıldı?

Güldür Güldür Show’un Naime’si projeden ayrıldı! Ecem Erkek Güldür Güldür Show’dan neden ayrıldı?

Show TV ekranlarının sevilen programlarından biri olan Güldür Güldür Show, uzun yıllardır bir fenomen haline geldi. Naime karakteriyle birçok izleyici tarafından sevilen Ecem Erkek’in veda edeceği haberi ise hayranlarını üzdü. Usta oyuncu Murat Akkoyunlu’nun da yeni sezonda Güldür Güldür Show’da yer almayacağı öğrenildi. Peki Murat Akkoyunlu ve Ecem Erkek Güldür Güldür Show’dan neden ayrıldı?

HAYRANLARINI ÜZDÜ!

Show TV’de uzun yıllardır ekranlara gelen Güldür Güldür Show’un oyuncu kadrosunda Alper Kul, Onu Buldu, Aylin Kontante, Mahir İpek, Uğur Bilgin, Onur Atilla, Doğa Rutkay ve Ali Sunal yer alıyordu. Ecem Erkek’in de Naime karakteri ile izleyici ile buluştuğu Güldür Güldür Show’da yaşanan ani ayrılık herkesi üzdü.

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Özellikle Naime karakteri ile büyük bir kitleye ulaşan Ecem Erkek’in Güldür Güldür Show’dan ayrılışı büyük üzüntüye neden oldu.

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İnstagram hesabı üzerinden açıklama yapan Ecem Erkek paylaşımında; "Oyunculuk bir yolculuk hem de upuzun. En keyiflisi de durduğun duraklar. Zaten uzun yolculuklarda da öyledir ya dinlenmek için durduğunda oranın havası, yediğin yemek, içtiğin çay bambaşkadır. Benim için de Güldür Güldür öyleydi. Harika bir duraktı. Çok eğlendim, arkadaşlarımı çok sevdim. Sizler yaptığım 'şeyi' kabul ettiniz. Şimdi tekrar yola koyuluyorum. Gelecek sezon Güldür Güldür'de olmayacağım . Bir sonraki durakta görüşelim"

AKKOYUNLU'NDAN TEŞEKKÜR

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Güldür Güldür Show bir diğer başarılı ismi Murat Akkoyunlu ise paylaşımında "Güldür Güldür seyircisine ve ekibine yol arkadaşlıkları için teşekkürler. Önümüzdeki sezon bol reytingler dilerim" dedi.

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Böylelikle Güldür Güldür Show'un yeni sezonunda Ecem Erkek ve Murat Akkoyunlu'nun yer almayacağı öğrenilmiş oldu.


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Güldür Güldür Ali Sunal Doğa Rutkay Ecem Erkek Murat Akkoyunlu
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