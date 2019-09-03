Güldür Güldür Show yeni sezon oyuncuları belli oldu yıldız isim geri dönüyor

Kadrosunda güçlü isimleri barındıran ve Ali Sunal'ın sunumuyla gerçekleştirilen eğlence programı Güldür Güldür Show'dan müjdeli bir haber geldi. Yeni sezon için birçok oyuncusunu bünyesinde tutmaya devam eden programın, eski yıldızıyla da anlaştığı öğrenildi.

İlk olarak yeni sezonda İrem Kahyaoğlu ve Aylin Kontente ile anlaşıldığı öğrenildi. İki ismin sevenleri, programın bir an önce yeni kanal bulup yayın hayatına başlaması için yorumlar yaptı.

Güldür Güldür Show'un yeni sezon bombası ise Çağlar Çorumlu oldu. Çorumlu'nun yokluğunda geçen bir önceki sezonun ardından, programın sevenleri bu haberler adeta havalara uçtu.



