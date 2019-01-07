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Güldür Güldür Show yeni sezon tanıtımı yayınlandı!

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 07.01.2019 14:40 | Son Güncelleme

Herkesin merakla beklediği Güldür Güldür Show'un fragmanı yayınlandı. Yenilenen kadrosuyla Güldür Güldür Show, yakında Show TV'de yeniden izleyici ile buluşacak.

Güldür Güldür Show’un yeni sezonu için geri sayım başladı. Çok yakında Show TV ekranlarında yeniden izleyici ile buluşmaya hazırlanan programın ilk tanıtımı yayınlandı.

Merakla beklenen yeni sezonun sürprizlerinden Emre Altuğ, Açelya Topaloğlu, Sinan Çalışkanoğlu kıllıktan kılığa girerek yeni sezon sezonla ilgili ilk ipuçlarını veriyor.

Renkli ve eğlenceli klibin müzikleri ise Türkiye’nin en sevilen gruplarından Manga’ya ait.

Yapımcılığını BKM’in üstlendiği Güldür Güldür Show, birbirinden renkli ve eğlenceli skeçleriyle Show TV’de kaldığı yerden devam edecek. (Medyatava)

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Güldür Güldür Show Emre Altuğ

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