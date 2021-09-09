Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu peruğu taktı, pozunu verdi

Güldür Güldür Show adlı programda canlandırdığı tiplemelerle adından sıkça söz ettiren oyuncu Onur Buldu yeni paylaşımıyla dikkat çekti.

Onur Buldu zaman zaman günlük hayattan pozları zaman zaman da eşiyle yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Güldür Güldür'ün yeni sezonu için hazırlıklara başlayan Onur Buldu peruğunu takip pozunu verdi.

Onur Buldu'nun pozu sonrası hayranları "Özledik" yorumunda bulundu.

YENİ SEZONA YENİ İSİM

Güldür Güldür Show ekibinden geçen sezon ayrılanlar olmuştu. Ekipte bu sezon ise yeni isimler olacak. Toygan Avanoğlu, yeni dönemde ekibe katılan en ünlü isim olarak dikkatleri üzerine çekiyor.



