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Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu peruğu taktı, pozunu verdi

09.09.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güldür Güldür yeni sezon hazırlıkları tam gaz sürüyor. Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu peruklu pozuyla dikkat çekti.

Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu peruğu taktı, pozunu verdi

Güldür Güldür Show adlı programda canlandırdığı tiplemelerle adından sıkça söz ettiren oyuncu Onur Buldu yeni paylaşımıyla dikkat çekti.

Onur Buldu zaman zaman günlük hayattan pozları zaman zaman da eşiyle yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Güldür Güldür'ün yeni sezonu için hazırlıklara başlayan Onur Buldu peruğunu takip pozunu verdi.

Evleneli bir yıl oldu! Onur Buldu evlilik yıl dönümünü unutunca...Evleneli bir yıl oldu! Onur Buldu evlilik yıl dönümünü unutunca...

Onur Buldu'nun pozu sonrası hayranları "Özledik" yorumunda bulundu.

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YENİ SEZONA YENİ İSİM

Güldür Güldür Show ekibinden geçen sezon ayrılanlar olmuştu. Ekipte bu sezon ise yeni isimler olacak. Toygan Avanoğlu, yeni dönemde ekibe katılan en ünlü isim olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Güldür Güldür Show ekibi buluştu! Toygan Avanoğlu ekibe katıldıGüldür Güldür Show ekibi buluştu! Toygan Avanoğlu ekibe katıldı


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