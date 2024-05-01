Güldür Güldür'ün Feridun'u Giray Altınok hastalığını açıkladı! Haluk Bilginer benzetmesi olay oldu

Özellikle komedi yapımlarında son yılların en dikkat çeken isimlerinden biri haline gelen Giray Altınok, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık dikkatleri üzerine çekiyor.

Son olarak Instagram hesabından ciğer enfeksiyonu geçirdiğini ve buna bağlı sesinin kısıldığını paylaşan oyuncu, Haluk Bilginer taklidi yaptı. Ünlü ismin o paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

HALUK BİLGİNER BENZETMESİ OLAY OLDU

Ünlü oyuncu yayınladığı videoda “Dostlar, selam. Küçük bir ciğer enfeksiyonu geçirdim şu an çok iyiyim fakat sesim böyle kaldı. Doktor dedi ki 'Bu hastalık seni Haluk Bilginer'e dönüştürmüş" ifadelerini kullanıp, Haluk Bilginer'in taklidini yaptı.









