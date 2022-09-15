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Güldür Güldür'ün Hüseyin'i Erdem Yener kimdir? Erdem Yener Güldür Güldür'e geri mi dönüyor?

15.09.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güldür Güldür'ün Hüseyin'i Erdem Yener basında yer alan haberlerin ardından merak konusu oldu. Programdan geçtiğimiz yıllarda ayrılan ünlü oyuncuya ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. SHOW TV'nin en çok izlenen programlarından biri olan Güldür Güldür'e ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, Güldür Güldür'ün Hüseyin'i Erdem Yener kimdir? İşte Erdem Yener'in hayatı ve biyografisi...

Güldür Güldür'ün Hüseyin'i Erdem Yener kimdir? Erdem Yener Güldür Güldür'e geri mi dönüyor?

Güldür Güldür'ün Hüseyin'i Erdem Yener vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Onur Buldu 2013'den bu yana yer aldığı programdan ayrılmıştı. SHOW TV'nin sevilen programına takviye yapılıyor. Peki Güldür Güldür'ün Hüseyin'i Erdem Yener kimdir? Erdem Yener Güldür Güldür'e geri mi dönüyor?

ERDEM YENER KİMDİR?

Erdem Yener 8 Mayıs 1981 yılında Hatay'da dünyaya geldi.

Ünlü oyuncu alternatif rock müzik de yapmaktadır.

2003 yılında İstanbul'a yerleşen ünlü isim, film müziği, albüm ve jingle projelerinde; söz yazarı, besteci, aranjör, solist ve icracı olarak görev aldı.

Daha önce cast direktörü ve oyuncu koçu olarak kamera arkasında görev almış olan Erdem Yener 2010 yılında ATV ve FOX'ta yayımlanan Şen Yuva ve 2011-2012 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Başrolde Aşk adlı dizide rol aldı. Daha sonra ise 2012 yılında Star TV'de yayımlanan İnsanlar Alemi adlı tiyatro ve komedi programında oynamıştır. 1 Ocak 2015 tarihinde vizyona giren, Mahsun Kırmızıgül'ün senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı, Talat Bulut'un da başrolde bir öğretmeni canlandırdığı Mucize adlı sinema filminde oynamıştır. 27 Şubat 2015'te gösterime giren Çarşı Pazar filminde başrol oynamıştır.

Erdem Yener'in albümleri:

Kirli (2008)
Çıplak (2016)

Erdem Yener'in single'ları:

Rüyalar Kızı (2013)
Belki10 (feat. Ferman Akgül) (2019)
Bana Yalan Söylediler (2019)
Adaletin Bu Mu Dünya (2019)
Bağrı Yanık Dostlara (2019)
Şeytan Bunun Neresinde (2019)
Kan ve Gül (2019)
Ceviz Ağacı (2019)

ERDEM YENER HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Erdem Yener'in oynadığı film ve diziler:

(2010) Şen Yuva - Hasip
(2011) Başrolde Aşk - Sarp Sezgin
(2011) 5'er Beşer - Hüseyin
(2012) İnsanlar Alemi - Hüseyin
(2014) Mucize - Celal
(2015) Çarşı Pazar - Kahraman/Tellak
(2016) Dedemin Fişi - Bora
(2013-2017/2022-) Güldür Güldür - Hüseyin

ERDEM YENER GÜLDÜR GÜLDÜR'E GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Güldür Güldür Show, 10’uncu sezona üç yeni isimle başlayacağını duyurdu. Programın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Güldür Güldür Show olarak 10. sezonumuzda yine sürprizlerle karşınızda olacağız. Hoş geldiniz Erdem Yener, Hasibe Eren, Gürhan Altundaşar" denildi.

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