Güldür Güldür'ün İsmail'i Alper Kul hakkında şoke eden gerçek! Meğer Aşk-ı Memnu'nun güzel oyuncusuyla...

Güldür Güldür'ün İsmail'i Alper Kul'un eski aşkını görenler gözlerine inanamadı. Meğer Alper Kul bir dönem Türkiye'nin en güzel kadın oyuncularından biriyle aşk yaşamış...

1975 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Alper Kul, aslen Trabzonludur.

ABD'de bulunan Indiana Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi alan yıldız, Türkiye'ye döndükten sonra bir süre Şehir Tiyatroları'nda ve BKM'de çalıştı.

Tiyatro hayatına 1994 yılında rol aldığı Redkit oyunuyla adım atan Alper Kul, 1997 yılında kamera karşısına geçtiği Hamam dizisiyle ekran macerasına başladı.

Yılan Hikayesi ve Kınalı Kar gibi yapımlarda rol alan Alper Kul, sonrasında başrollerini Beren Saat ve Mahsun Kırmızıgül'ün paylaştığı Aşka Sürgün dizisinde seyirci karşısına çıktı.

ŞAŞIRTAN AŞK

Alper Kul, o dönem Aşka Sürgün dizisindeki rol arkadaşı Beren Saat ile büyük bir aşk yaşadı.

Aşklarını göz önünde yaşamayı tercih eden ikili, sık sık birlikte görüntüleniyorlardı.

Alper Kul, 2010 yılında vizyona giren Gecenin Kanatları filminden gelen rol teklifini, eski sevgilisi Beren Saat ile oynamak istemediği için reddetmişti.

Alper Kul'u, filmin senaristliğini üstlenen Mahsun Kırmızıgül ikna etmişti.

Alper Kul, 2012 yılında meslektaşı Aylin Kontente ile dünyaevine girdi.

Şimdilerde Güldür Güldür programında yan yana kamera karşısına geçen ünlü çift, 2 çocuk sahibi...



