Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya'dan aşk paylaşımı

Yeni sezonu merakla beklenen ve kadrosunda Ali Sunal, Alper Kul, Aziz Aslan, Doğa Rutkay, Açelya Toplaoğlu gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show'un Meltem'i özel hayatıyla da merak ediliyor.

Güldür Güldür'de canlandırdığı Mehtap karakteriyle tanınan Meltem Yılmazkaya, sosyal medya hesabında aşk pozunu paylaştı.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya dikkat eden Yılmazkaya, müzisyen sevgilisiyle aşk pozunu "Dünya çok parlak bir yer değil artık! Seninle boyamayı seviyorum renksiz her şeyi" notuyla paylaştı.

Güldür Güldür’ün Mehtap’ını görenler "Aşk sana yakıştı" yorumları yaptı. Ünlü oyuncu müzisyen Kadir Doğan ile birlikte.



