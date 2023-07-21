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Güldür Güldür'ün Mesut'u Uğur Bilgin ve nişanlısında aşk pozu

21.07.2023 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güldür Güldür'ün sevilen oyuncularından Uğur Bilgin aşk pozlarıyla dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde nişanlanan Bilgin'in nişanlısı ile paylaşımı beğeni topladı.

Güldür Güldür Show'da canlandırdığı "Mesut" karakteriyle tanınan oyuncu Uğur Bilgin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla nişanlandığını duyurmuştu

Uğur Bilgin'in nişanlısıyla pozu gündem olmuş herkes oyuncunun sevgilisinin kim olduğunu merak etmişti.

Ünlü oyuncu Uğur Bilgin'in, Sapanca'da nişanlandığı kişinin İrem Uslu olduğu ortaya çıkmıştı.

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Evlilik yoluna giren çiftten yeni fotoğraf geldi. Uğur Bilgin, bu fotoğraflarına "Nişanlikos" notunu düştü.

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Bilgin'in nişanlısıyla pozlarına beğeni ve "Nişanlınız çok güzel" yorumları geldi.

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