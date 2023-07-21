Güldür Güldür'ün Mesut'u Uğur Bilgin ve nişanlısında aşk pozu

Güldür Güldür Show'da canlandırdığı "Mesut" karakteriyle tanınan oyuncu Uğur Bilgin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla nişanlandığını duyurmuştu

Uğur Bilgin'in nişanlısıyla pozu gündem olmuş herkes oyuncunun sevgilisinin kim olduğunu merak etmişti.

Ünlü oyuncu Uğur Bilgin'in, Sapanca'da nişanlandığı kişinin İrem Uslu olduğu ortaya çıkmıştı.

Evlilik yoluna giren çiftten yeni fotoğraf geldi. Uğur Bilgin, bu fotoğraflarına "Nişanlikos" notunu düştü.

Bilgin'in nişanlısıyla pozlarına beğeni ve "Nişanlınız çok güzel" yorumları geldi.



