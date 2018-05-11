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Güldür Güldür'ün yıldızı Onur Atilla'nın babalık heyecanı

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.05.2018 23:18 | Son Güncelleme

Emre Saygı’nın hazırlayıp sunduğu, Türkiye’nin ilk interaktif talk show programı 'Hadi Be'nin konuğu, 'Güldür Güldür'ün sevilen oyuncularından Onur Atilla oldu. Atilla, samimi açıklamalarda bulundu

Güldür Güldür'ün yıldızı Onur Atilla'nın babalık heyecanı

Emre Saygı'nın sunduğu 'Hadi Be' programına konuk olan "Güldür Güldür"ün başarılı oyuncusu Onur Atilla, samimi açıklamalarda bulundu.

"CİCİ BABA'YA KARŞI ÇETE GİBİ ÇALIŞIYORUZ"
Onur Atilla, seyirciyle buluşan 'Cici Babam' filmini şöyle anlattı:

“Filmde ben kardeşlerimle çete gibi çalışıyorum, cici babayı annemizden ayırmak için. Çünkü evimize öyle birinin girmesini istemiyoruz, tasvip etmiyoruz. 'Cici Baba Tanju’yu Mahir İpek oynuyor. Ne düşünüyorsa dilinde olan, patavatsız, her şeye çok açık biri. Hippi bir hali var. Karavanda yaşıyor, dünyayı dolaşıyor. Maddiyatçı değil. Özünde iyi biri. Annemiz de ona vurulmuş, ikinci baharını yaşıyor. Biz kardeşler olarak şoke oluyoruz. En çok tepki gösteren, Onur Buldu’nun oynadığı 'Hacı' karakteri oluyor. Çünkü babaya en yakın karakter o. Gerçek babamızı zamanında kaybetmişiz. Babayla en çok vakit geçiren, onu kendine rol model alan kardeş Hacı.”

"GÜLDÜR GÜLDÜR TURNEYE ÇIKIYOR"
Kendisinin kadrosunda yer aldığı 'Güldür Güldür' programının mayıs ayında turneye çıkacağını belirten başarılı oyuncu, tarihleri de açıkladı:

18 Mayıs’ta Adana’da, 20 Mayıs’ta Gaziantep’te, 22-23 Mayıs’ta İzmir’de ve 25-26 Mayıs’ta da Ankara’da olacağız.

Onur Atilla

"SAHNEYE 7 YAŞINDA ADIM ATTIM"
İlk kez 7 yaşında sahneye adım attığını dile getiren Onur Atilla, “İlk sahneye çıkışım dün gibi aklımda. 7 yaşındayken Okuma Bayramı’nda sahneye çıkmıştım. 1993 yılında, Fındıkzade İlköğretim Okulu’nun müsamere salonunda. Annem bana yaramaz bir çocuğun monoloğunu ezberletmişti. Pasaklı, yaramaz bir çocuğun yaramazlıklarını meddah gibi anlatıyordum. Çok istekli çıkmıştım sahneye. Annem beni temiz, pak giydirmişti. Arkada kendi sıramı beklerken dedim ki; ‘Bu yaramaz ve afacan bir çocuk. Böyle şıkır şıkır olmaz.’ Saçı başı dağıttım, gömleği açtım, bir paçayı sıyırdım, serseri gibi girdim içeri. İşte o zaman kendimi izledim ve dedim ki ‘Bu olmuş, tamam’! İlk performansımı beğenmiştim.”

"AĞUSTOS AYINDA BABA OLUYORUM"
2014 yılında evlenen Onur Atilla, baba olmaya hazırlandığını açıkladı:

Evliliğim çok güzel gidiyor. Bir çocuk bekliyoruz. Şu an 6 aylık, ağustos ayında inşallah sağlıkla dünyaya gelecek. Henüz ismi belli değil, halen daha isim düşünüyoruz. Bir erkek çocuğumuz olacak.

"NE YAKIŞIKLIYIM NE DE ÇİRKİN"
Genç oyuncu, “Kendini yakışıklı buluyor musun?” sorusuna, "Yok. Nerem yakışıklı benim ya? Ama çirkin de bulmuyorum. Burnum murnum güzel, kaşım gözüm düzgün. Evliyim, çocuk bekliyorum. Demek ki giderim var. Kimse çirkin değil zaten. ‘Çirkin’, çirkin bir tabir. İnsan güzel bir yaratık. Çok güzel insanlar var, bir de güzel insanlar var" yanıtını verdi.

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