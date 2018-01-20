Güliz Ayla Sezen Aksu'yu yanında istememiş

Son Güncelleme 8 saat önce MAGAZİN HABERLERİ | 20.01.2018 12:10 |8 saat önce

Genç şarkıcı Güliz Ayla, Sezen Aksu ile ilginç anısını anlattı.

Güliz Ayla, Sezen Aksu le yaşadığı ilginç anıları, katıldığı radyo programında anlattı.

Güliz Ayla'dan ilginç Sezen Aksu anısı

1 / 9 Güliz Ayla, konuk olduğu radyo programında Sezen Aksu ile yolunun nasıl kesiştiğini anlattı:

2 / 9 Son günlerde ‘Parla’ albümü ile dikkatleri üzerine çeken Güliz Ayla geçtiğimiz günlerde Radyo Viva’da Ömer Erişmen’in radyo programına konuk oldu. Albümün adı neden ‘Parla’ sorusuna:

3 / 9 Müzik kariyerimde şuana kadar herşey olumlu gidiyor ve bence güzel bir albüm oldu diye sözlerine başlayan Güliz Ayla; albümün adı olan ’Parla’nın pozitif bir mesaj vermek amaçlı olduğunu anlattı.

4 / 9 SEZEN AKSU’YU YANIMDA HİÇ İSTEMİYORDUM! Güliz Ayla; Ömer Erişmen’in Sezen Aksu nasıl yanında oldu peki sorusuna ise şöyle cevap verdi;

5 / 9 Çok komik bir hikayem var bununla ilgili. Sezen Aksu’nun stüdyosunda kaydettik ilk albümü ve şöyle dualar ettim, umarım Sezen Aksu buraya gelmez. Çünkü çok panik yapacaktım.

6 / 9 Sonra bir şarkıyı söylüyordum, içeri kontrol odasına bir baktım Sezen Aksu. Allahım dedim bu bir şaka mı? Gittim dışarı ve söyledim kendisine de. Ben sizi hiç istemiyordum, neden geldiniz diye:)

7 / 9 O da dediki evimde tadilat var ben bir 10 gün burada kalacağım, dedim bende 10 gün burada kayıttayım lüfen kalmayın. Sanki planlı bir şey gibiydi.

8 / 9 Sarıp sarmaladı beni, hiç korktuğum biri gibi çıkmadı.