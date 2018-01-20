Güliz Ayla Sezen Aksu'yu yanında istememiş
Genç şarkıcı Güliz Ayla, Sezen Aksu ile ilginç anısını anlattı.
Güliz Ayla, Sezen Aksu le yaşadığı ilginç anıları, katıldığı radyo programında anlattı.
Güliz Ayla'dan ilginç Sezen Aksu anısı
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Güliz Ayla, konuk olduğu radyo programında Sezen Aksu ile yolunun nasıl kesiştiğini anlattı:
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Son günlerde ‘Parla’ albümü ile dikkatleri üzerine çeken Güliz Ayla geçtiğimiz günlerde Radyo Viva’da Ömer Erişmen’in radyo programına konuk oldu. Albümün adı neden ‘Parla’ sorusuna:
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Müzik kariyerimde şuana kadar herşey olumlu gidiyor ve bence güzel bir albüm oldu diye sözlerine başlayan Güliz Ayla; albümün adı olan ’Parla’nın pozitif bir mesaj vermek amaçlı olduğunu anlattı.
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SEZEN AKSU’YU YANIMDA HİÇ İSTEMİYORDUM! Güliz Ayla; Ömer Erişmen’in Sezen Aksu nasıl yanında oldu peki sorusuna ise şöyle cevap verdi;
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Çok komik bir hikayem var bununla ilgili. Sezen Aksu’nun stüdyosunda kaydettik ilk albümü ve şöyle dualar ettim, umarım Sezen Aksu buraya gelmez. Çünkü çok panik yapacaktım.
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Sonra bir şarkıyı söylüyordum, içeri kontrol odasına bir baktım Sezen Aksu. Allahım dedim bu bir şaka mı? Gittim dışarı ve söyledim kendisine de. Ben sizi hiç istemiyordum, neden geldiniz diye:)
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O da dediki evimde tadilat var ben bir 10 gün burada kalacağım, dedim bende 10 gün burada kayıttayım lüfen kalmayın. Sanki planlı bir şey gibiydi.
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Sarıp sarmaladı beni, hiç korktuğum biri gibi çıkmadı.
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Çok güzel tavsiyeler verdi mesela bana benim gerçekten karşıma kötü insan çıkmadı, ben gerçekten kendimi çok şanslı hissediyorum.
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